2021 KIA Rio; teknik özellikleri, yakıt tüketimi ve fiyatıyla ülkemizin en popüler B sınıfı modelleri arasında yer alıyor. Biz de bu içeriğimizde KIA Rio'yu teknik özellikleri, donanım paketleri ve güncel fiyat listesiyle ele alacağız.

Güney Kore merkezli otomotiv üreticisi KIA, B segmentindeki en başarılı modellerinden olan Rio'nun makyajlanmış modelini geçtiğimiz aylarda duyurdu. 2021 KIA Rio olarak tanıtılan araç, tasarım noktasında ufak değişiklikler alırken donanımları da güncellendi.

1,2 ve 1,4 litre motor seçeneklerine sahip olan 2021 KIA Rio; Cool, Elegance ve Prestige olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle birlikte geliyor. Piyasanın en uygun fiyatlı hatchback'lerinden biri olması da yeni Rio'yu tercih edilebilir bir model yapıyor. İşte yenilenen 2021 KIA Rio'nun tasarımı, teknik özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Tasarım:

Dış tasarım:

Görsel anlamda önceki nesle kıyasla büyük değişiklikler almayan yeni KIA Rio, standart olarak sunulan yeni LED farları ile çok daha agresif bir havaya bürünmüş durumda. Daha dar ve alçak hatlarıyla hantal görünümden kurtulup daha sportif bir görünüm yakalayan araç, yeni sekiz kollu 16 inç alaşım jant tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Boyut noktasında 4.065 mm uzunluğuyla klasik B segmenti araçlardan biraz daha uzun olan yeni Rio; ön tarafta 1.070, arka tarafta ise 850 mm bacak mesafesi sunuyor. Genişliğin 1.725 mm olduğu araçta yükseklik ise 1.450 mm. Ayrıca ön ve arka tarafta 987 ile 964 mm'lik baş mesafelerinin de araç içinde ferah bir hava kattığını belirtelim.

Epey geniş bir renk yelpazesine sahip olan KIA Rio, toplamda 9 farklı tercih edilebilir renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar arasında Galaksi Siyah, Alp Beyaz, Saten Gri, Kurşun Gri, Zeytin Yeşil, Spor Mavi, Duman Mavi, Mercan Kırmızı ve Krom Sarı seçenekleri yer alıyor.

İç tasarım:

2021 KIA Rio'daki yenilikler, iç tarafta da devam ediyor. Ferahlık ve konforun ön plana çıktığı bir tasarım anlayışını benimseyen yeni Rio, araç içerisinde 8 inçlik bilgi eğlence ekranı, deri vites topuzu ve direksiyon simidi, direksiyondan kumandalı multimedya sistemi ve dijital klima gibi çağın ihtiyaçlarını yakalamış, modern bir görünüm vadediyor.

Teknoloji / Güvenlik:

Hız sabitleme ve sınırlama sistemi:

Yeni nesil tüm araçlarda bulunan hız sabitleme ve sınırlama sistemi yeni KIA Rio'da da karşımıza çıkıyor. Sürüş esnasında hem güvenliği hem de konforu artıran bu teknoloji ile otomobil, sürücünün önceden belirlediği hız değerine gelindiğinde daha fazla hızlanmayıp sürücüyü uyarıyor ve belirlenen hız değerinin aşılmasını engelliyor.

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı + yan ve perde hava yastıkları:

Artık tüm araçlarda klasikleşen sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının yanı sıra 2021 KIA Rio, yan ve perde hava yastıkları olmak üzere ekstra hava yastıklarına sahip. Olası bir kaza anında bu hava yastıkları açılarak yolcuların yan taraftan alabileceği darbelerin zararını en aza indiriyor.

Arka park sensörü:

Arka park sensörü, giriş seviyesi Cool donanım paketi hariç tüm paketlerde bulunuyor. Bu sistem sayesinde sürücü geriye doğru hareket ederken otomobil arkadaki nesneleri ayarlayıp sürücüye sesli bir şekilde uyarılarda bulunuyor.

Geri görüş kamerası:

Arka park sensörüne ek olarak 2021 KIA Rio, Elegance ve Prestige paketlerinde geri görüş kamerasıyla birlikte geliyor. Aracı geri vitese taktığınızda otomatik olarak devreye giren geri görüş kamerası sayesinde araç içerisindeki bilgi eğlence ekranından aracınızın arkasını izleyebilirsiniz.

Konfor:

Anahtarsız giriş ve çalıştırma:

Sürücülere büyük bir rahatlık sağlayan anahtarsız giriş ve çalıştırma, yeni KIA Rio'nun Elegance Konfor ve Prestige donanım paketlerinde yer alıyor. Bu sistem aracın güvenliğini artırırken aynı zamanda sürücüyü anahtar arama derdinden kurtararak rahatlık sağlıyor.

Isıtmalı direksiyon simidi:

İç tarafta multimedya tuşlarıyla donatılan deri kaplama şık bir direksiyona sahip olan KIA Rio, Elegance Konfor ve Prestige donanım paketlerinde direksiyon ısıtmasına sahip. Isıtmalı direksiyon simidi sayesinde sürücü, özellikle kış günlerinde daha kaliteli bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor.

3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar:

Isıtmalı direksiyon simidine ek olarak yine Elegance Konfor ve Prestige paketlerinde 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor.

Otomatik klima:

Yeni Rio, giriş paketi olan Cool hariç diğer tüm paketlerde otomatik klimayla birlikte geliyor. Araç içerisindeki sıcaklık, klimanın çalışma kademesi ve üfleme yönü dijital klima ekranında görülebiliyor.

Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası:

Yeni nesil araçların hemen hemen hepsinde bulunan aydınlatmalı makyaj aynaları 2021 KIA Rio'da da yer alıyor. Ayna etrafında yer alan aydınlatma sayesinde gece karanlığında aracın içini tamamen aydınlatmadan, yalnızca ayna ışığıyla işinizi görebiliyorsunuz.

KIA Rio donanım paketleri:

Cool

Elegance Tekno

Elegance Konfor

Prestige

Yeni Kia Rio; Cool, Elegance ve Prestige olmak üzere temelde 3 farklı donanım paketiyle birlikte geliyor. Bu noktada giriş seviyesi Cool olarak adlandırılırken orta seviye olan Elegance ise Tekno ve Konfor olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılıyor ve ülkemizde şu anda yalnızca Elegance Konfor paketinin satışları bulunuyor. Son olarak en üst donanım paketi ise Prestige olarak adlandırılıyor.

Cool pakette 15 inç çelik jantlar ve jant kapağı, gündüz farları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, kumaş koltuklar, manuel klima, 4 adet hoparlör, Bluetooth, arka sis farları elektrik kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar ve radyo MP3 çalarlı ses sistemi yer alıyor.

Orta donanım paketi olan Elegance Konfor'a geçtiğimizde 15 inç alüminyum alaşım jantlar, gündüz farları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kumaş koltuklar, 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, otomatik klima, yağmur sensörü, 8 inç dokunmatik bilgi eğlence ekranı, geri görüş kamerası, 6 adet hoparlör, sesli kontrol sistemine sahip Bluetooth, ön ve arka sis farları, yan aynalar üzerinde sinyal lambaları, elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar ve Apple Carplay desteği bulunuyor.

Son olarak en üst donanım paketi olan Prestige'de ise tüm bunlara ek olarak 16 inç alüminyum alaşım jantlar, projeksiyon tipi halojen ön farlar, LED gündüz farları, LED arka stop lambaları, elektrikli açılabilir sunroof ve metal pedal yer alıyor.

KIA Rio performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

2021 KIA Rio için 1.2L ve 1.4L olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Tüm modellerde benzin kullanan araç, 5 ileri manuel ve 6 ileri otomatik olmak üzere iki farklı şanzıman seçeneğine sahip. Performans tarafındaysa en güçsüz motorda 84 beygir güç ile 111,7 Nm tork vadedilirken, üst modeldeyse güç 100 beygire tork da 133,4 Nm'ye kadar çıkıyor. KIA Rio ailesinin motor seçenekleri ve yakıt tüketimleri şu şekilde:

Rio 1.2L DPI Benzin (84 PS)

Şehir içi (L/100 km): 6,4

Şehir dışı (L/100 km): 4,3

Ortalama (L/100 km): 5,1

Rio 1.4L DPI Benzin (100 PS)

Şehir içi (L/100 km): 8,2

Şehir dışı (L/100 km): 5,0

Ortalama (L/100 km): 6,2

2021 KIA Rio fiyatları:

Rio 1.2L 84 PS Manuel Cool: 175.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Cool: 209.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Elegance Konfor: 224.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Prestige: 231.600 TL

Sizler için 2021 KIA Rio'nun özelliklerini ve teknik detaylarını yakından inceledik. Peki sizler makyajlanmış yeni KIA Rio hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyatına kıyasla tercih edilebilir bir otomobil mi? Düşüncelerini yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.