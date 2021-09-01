Xiaomi, otomobil sektörüne resmi olarak giriş yaptı. Aylardır konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket, otomobil üretimini yapacak"Xiaomi Automobile Co. Ltd." isimli şirketi resmen kurdu. Kurulan şirket, 300 kişilik bir ekibe sahip.

Son yıllarda giderek popüler hale gelen Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, bir süredir otomobillerle de ilgileniyor. İlk başlarda bir iddia olarak gündeme gelen daha sonra resmi bir açıklamayla duyurulan mesele, bugüne dek el altından gizli saklı yürütülüyordu. Ancak yaşanan son gelişme, Xiaomi için yeni bir dönemin resmen başladığını gözler önüne seriyor.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da bir paylaşım yapan Xiaomi, "Xiaomi Automobile Co. Ltd." isimli şirketi resmen kurduğunu, bu şirket için ticari ve endüstriyel kayıtlarının resmen yapıldığını açıkladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun'un patronluğunda kurulan şirket, şu ana dek 20 bin kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen 300 kişinin kabul edildiği bir ekipten oluşuyor.

Xiaomi Automobile'ın sermaye büyüklüğü, yaklaşık 155 milyon dolar

Xiaomi'nin açıklamalarına göre şirket için tam 10 milyar yuanlık sermaye ayrıldı. 155 milyon dolar civarına tekabül eden bu sermaye, Xiaomi'nin modern bir otomobil üretimi yapmasını sağlayacak. Ancak bunun için hala bazı sorunlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin Xiaomi, bir süredir Çin'de kendine bir ortak bulmak istiyor ancak otomobil üreticileri ile bir türlü anlaşmaya varılmadı. Weibo'da yapılan son açıklamalarda, bu ortağa ilişkin biçbir detay verilmedi.

Xiaomi, otomobil dünyasını fazlasıyla önemsiyor. Şirket, tamamen elektrikle çalışan ve en yeni teknolojilerle donatılmış bir araç üreterek, sektöre de hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Ancak Xiaomi'nin yolun çok başında olduğunu unutmamak gerek. Zira Xiaomi'nin en güçlü rakiplerinden Apple, yıllardır bir otomobil projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak tüm dünyanın bildiği bu proje, bir türlü hayata geçirilemedi. Xiaomi'nin bu konuda neler yapacağını zaman gösterecek.

Xiaomi'nin söz konusu duyuruyu yaptığı Weibo paylaşımı