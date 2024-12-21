Xiaomi, sınırlı sayıda üretilecek yeni kablosuz hoparlör modelini duyurdu. Bordo renkli hoparlör, aşırı uygun fiyatı ile de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürün gamını yeni bir ürün ile taçlandırdı. Bu bağlamda; şirket bu kez de "Mini Bluetooth Speaker" olarak isimlendirdiği kablosuz hoparlörünün özel bir sürümünü üretti. Bordo renkli kablosuz hoparlör, sınırlı sayıda üretilecek Çin dışına çıkması beklenmiyor.

Bordo renkli kablosuz hoparlör, orijinal modelle aynı teknik özelliklere sahip. Yani zorlu koşullar için IP67 sertifikası, yeni modelde de mevcut. Ayrıca 360 derece ses özelliği, tek şarj ile 11 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunan 2.000 mAh batarya, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi özelliklere de sahip olan kablosuz hoparlör, özelleştirilebilir RGB aydınlatma desteği de sunuyor.

Karşınıda bordo renkli Mini Bluetooth Speaker

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıda üretilecek kablosuz hoparlör, kısa süreliğine sadece 27 dolar karşılığında alınabilecek. Xiaomi, ürünün indirimsiz fiyatının ise 32 dolar olduğunu açıkladı.

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