Xiaomi, Hindistan'da ilginç bir ticari girişim başlattı. Şirket, koronavirüs nedeniyle Xiaomi'ye ulaşamayan tüketicilerin ayağına gitmeye başladı. Xiaomi bu işlemi, bir kamyonetin içine yığılmış olan teknolojik ürünlerle yapıyor. Test edilen proje tutarsa Hindistan'ın dört bir yanında bu araçlar görülecek.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve diğer ekosistem ürünleriyle tüketicilerin ilgisini kazanmayı başaran Xiaomi, Hindistan'da oldukça ilginç bir ticari girişim başlattı. Şirket, Türkiye'de daha çok domates, biber gibi sebzelerin satılmasıyla alışkın olduğumuz bir yönteme başvurdu. Bir kamyonet tutan şirket, bu kamyonetle teknolojik ürünlerini tüketicilere ulaştırmaya başladı.

Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkelerinden olan Hindistan, koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi. Hal böyle olunca da ülkenin özellikle belirli bölgelerinde çeşitli tedbirler uygulanıyor. Zaten tedbirlerin uygulanmadığı noktalarda da insanlar dışarı çıkmaktan korkuyorlar. İşte Xiaomi de bu koşullarda bile tüketicilere ulaşmak için, kamyonetle yollara düştü. Şirket bu kamyonette akıllı telefonlara ek olarak diğer ekosistem ürünlerini de satıyor.

Xiaomi'nin mobil mağazası işte böyle görünüyor

Xiaomi, bir kamyonetle satış yapma projesini "Mi Store on Wheels" olarak isimlendiriyor. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain, Hindistan'daki tüketicilere ulaşmak için beyin fırtınası yapıldığını, Mi Store on Wheels'in sadece 40 günde de hayata geçirildiğini söylüyor. Xiaomi bu projeyle, Hindistan'ın her köşesine ulaşmayı amaçlıyor.

Xiaomi, şu an için Mi Store on Wheels projesini test ediyor. Eğer Hint tüketiciler, Xiaomi'nin mobil mağazasına yeterince ilgi gösterirlerse, bu araç ülkenin dört bir yanında görülmeye başlayacak. Xiaomi'nin yeni projesinin tüketicilerden ne kadar ilgi göreceğini ise zaman gösterecek.