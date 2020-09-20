Xiaomi Mi 10T Lite Olduğu Söylenen Bir Telefon Ortaya Çıktı

Bir Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda FCC'nin veri tabanından elde ettiği bilgileri paylaşarak Xiaomi Mi 10T Lite olduğu iddia edilen bir telefonu ortaya çıkardı. Telefonun 4.720 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğu bilgisi de sayfada gözüküyordu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, henüz kesin tarihini bilmesek de çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 10T ve Mi 10T Pro'yu tanıtacak. Ancak yeni çıkan bir bilgiye göre şirket, yalnızca bu iki akıllı telefonla sınırlı kalmayarak bir de Mi 10T Lite isimli yeni bir akıllı telefonunu daha tanıtacak.

Twitter'da Mukul Sharma isimli bir kullanıcı, paylaştığı görsellerde FCC'nin veri tabanından elde ettiği ve Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunu gösteren bilgileri paylaştı. M2007J17G model numarasıyla anılan Xiaomi'nin yeni telefonunun ismi Mi 10T Lite olarak tahmin edilse de şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi'nin yeni bir modeli ortaya çıktı:

Akıllı telefonun ismi FCC veri tabanında yer alama da cihazın önemli bir özelliği aynı sayfada yer alıyordu. Bu bilgiye göre Xiaomi, M2007J17G model numaralı akıllı telefonunda 4.720 mAh'lik batarya bulunduracak. Cihaz hakkında sayfada yer alan tek bilgi de maalesef buydu.

Xiaomi'nin yeni ortaya çıkan gizemli telefonu hakkında şu an için hiçbir şey bilinmiyor. Bununla birlikte bu telefonun Mi 10T ve Mi 10T Pro'ya göre nasıl bir fiyat etiketiyle geleceği de bilinmeyenler arasında. Tüm bu bilinmezlikler ancak önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

Xiaomi Mi 10T Pro fiyatı ortaya çıktı:

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun fiyatı demişken bugün şirketin en üst düzey amiral gemisi olacak Mi 10T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Yayınlanan bir fotoğrafa göre Xiaomi Mi 10T Pro, Avrupa'da 699 euroluk (yaklaşık 6.250 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.

Xiaomi Mi 10T Pro, bugüne kadar elde ettiğimiz bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak ve 144 Hz ekranla birlikte gelecek. Cihaz, gücünü 5.000 mAh'lik bataryasından alacak. Kamera kısmındaysa bizi 108 MP'lik ana kamera karşılayacak.