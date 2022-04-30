Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yasaları çiğnediği gerekçesiyle Hindistan hükümeti tarafından 725 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Teknoloji şirketleri arasında hızla büyüyen Xiaomi, akıllı telefon satışlarıyla hem Çin, hem de Çin pazarı dışında çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Firmanın en büyük pazarlarından Hindistan da, yine önemli gelir kaynaklarındanbiri.

Ancak Xiaomi, gelirlerinin çoğunu sağladığı Hindistan’da oldukça yüksek miktarda para cezasına çarptırıldı. Ülkenin kara para aklamayla mücadele eden kurumu, şirketin yasaları çiğnediği gerekçesi ile 725 milyon dolar para cezası uyguladı.

Xiaomi’ye 725 milyonluk ceza

Reuters’in haberine göre Hinsitan İcra Kurulu Müdüdürlüğü, yaptığı açıklamada; Xiaomi'nin bazı transferleri telif hakkı ödemesi olarak devretmeye çalışırken yasadışı havale yaptığını tespit ettiğini duyurdu. Söz konusu paranın Xiaomi bayrağı altında olmak kaydıyla üç yabancı şirkete aktarıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili araştırmalar yapan İcra Müdürlüğü, Çinli firmanın bu şekilde kendi yararına fayda sağlayacak bir harekette bulduğunu ifade ederken, "Telif hakkı adına bu kadar büyük miktarlar, Çinli ana grup kuruluşlarının talimatları üzerine havale edildi" dendi. Ülkenin yasalarına göre bu havaleler 'kara para aklama operasyonu' olarak nitelendirildi.

Buna ek olarak Hindistan’daki İcra Müdürlüğü, kara para aklama kapsamında Xiaomi’nin; ‘’ parayı yurt dışına gönderirken bankalara yanıltıcı bilgi sağladığı gerekçesiyle de suçladı. Ancak Xiaomi, Twitter’da yaptığı açıklamada ödemelerin meşru olduğunu söyledi. Firma konuyla ilgili paylaşımında, "Xiaomi Hindistan'ın yaptığı bu telif ödemeleri, Hindistan versiyonu ürünlerimizde kullanılan lisanslı teknolojiler ve IP'ler içindi" dedi. "Her türlü yanlış anlaşılmayı netleştirmek için hükümet yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız" açıklamalarında bulundu.