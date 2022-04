Xiaomi 'Güçsüz' Telefonları için MIUI Go Arayüzünü Duyuracak

Uygun fiyatlı telefonları daha işlevsel ve daha az sorunlu kılmak isteyen Xiaomi, onlara özel bir işletim sistemi geliştiriyor. MIUI Go arayüzü, 'güçsüz' telefonlar için tasarlanıyor!

Yaklaşık 12 yıl önce kendi arayüzünü oluşturmaya başlayan ve Android'i iOS benzeri bir hale getiren MIUI, 2010 yılından beri sürekli güncelleniyor. Birkaç yılda bir ikonlar tarafında hatırı sayılır yenilikler yaşayan arayüz, her yıl daha fazla özellik ile telefonlara sunuluyor. Bu sürekli değişen birtakım şey ise güçsüz sayılabilecek telefonları fazlasıyla yoruyor. Xiaomi de bu durumu değiştirmek için MIUI Go'nun üzerinde çalışıyor.

Tıpkı Android Go gibi düşük sistemli telefonlar için tasarlanan MIUI Go arayüzü, az miktarda RAM ve depolama tüketirken, uygulamalar ve özellikler de buna paralel olarak değiştiriliyor. Xiaomi, 5 yıldır piyasada olan Android Go'yu yeni MIUI Go ile harmanlayarak piyasaya sürecek.

Xiaomi bütçe dostu telefonlar için MIUI Go'yu geliştiriyor

İlerleyen günlerde alt markalarında POCO'nun bünyesinde C40 modelini tanıtacak olan Xiaomi, yeni arayüzünü ilk kez bu cihazda kullanıma sunabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre performans olarak Mediatek Helio G35 ile Snapdragon 450 arasına konumlandırılan JLQ JR510 isimli bir çipi telefona yerleştirecek olan Xiaomi, fiyat tarafını da buna paralel olarak çok düşük tutacak.

Ayrıca kullanıcıların sorun yaşamaması için MIUI Go üzerinde çalıştı ortaya çıkan Çinli teknoloji devi, yakın zamanda düşük bütçeli telefonlara hitap eden arayüzünü piyasaya sürebilir. Bu da ilerleyen günlerde diğer üreticileri 'Go' arayüzler tasarlamaya itebilir.