Xiaomi'nin yeni duyurduğu işletim sistemi HyperOS'ten ilk ekran görüntüleri geldi. MIUI yerine geçecek yazılımın Xiaomi 14'le gelmesi bekleniyor.

Xiaomi, dün iddiaları doğrulayarak telefonlarında büyük değişikliklere gideceğini duyurdu. Çinli teknoloji devi, artık MIUI arayüzünü kullanmayacağını ve HyperOS ismi verilen bir yazılıma geçiş yapacağını açıkladı.

Yepyeni bir dönemi başlatacak HyperOS, çok büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Xiaomi 14 serisiyle gelecek. HyperOS’in neler sunacağı konusunda meraklı bekleyiş sürerken bugün yeni işletim sisteminden ekran görüntüleri geldi.

HyperOS böyle gözüküyor:

İşletim sistemine erişimi olan birçok kullanıcı Weibo üzerinden HyperOS’in ekran görüntülerini paylaştı. Gelen görüntülerde, yeni yazılımın MIUI'ye büyük oranda benzeyeceği ancak küçük yeniliklerle geleceği görüldü.

Xiaomi, HyperOS ile birlikte kullanıcılarına çok daha fazla özelleştirme imkânı sunacak. Ekran görüntüleri, daha ayrıntılı duvar kâğıtları, yeni saat, yazı tipi ve widget seçenekleri gibi şeylerin yeni işletim sistemiyle geleceğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra HyperOS’in Kontrol Merkezi, MIUI 14’e göre çok daha akıcı olarak gelecek ve animasyonlar daha da iyileştirilmiş olacak. Uygulama simgelerinin MUIU ile aynı kalacağını eklemeden geçmeyelim.

Tabii ki bunların HyperOS’in beta sürümünden olduğunu vurgulamak gerek. Xiaomi, zamanla işletim sisteminde değişiklikler uygulayarak son sürüme daha farklı bir görünüm kazandırabilir. Xiaomi 14’ün 27 Ekim’de tanıtılacağı söyleniyor. İddialar doğru çıkarsa, önümüzdeki birkaç hafta içinde HyperOS hakkında çok daha fazla detaya ulaşabileceğiz.