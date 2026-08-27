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Xiaomi'nin İlk 10000 mAh Bataryalı Telefonu Redmi Note 17 Pro Max Tanıtıldı

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Xiaomi'nin ilk 10000 mAh bataryaya sahip telefonu Redmi Note 17 Pro Max 5G tanıtıldı.

Xiaomi'nin İlk 10000 mAh Bataryalı Telefonu Redmi Note 17 Pro Max Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Silikon karbon teknolojisi sayesinde özellikle Çinli üreticiler son zamanlarda telefonlarında devasa bataryalar sunmaya başlamıştı. Xiaomi de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, büyük heyecanla beklenen ilk 10000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu Redmi Note 17 Pro Max 5G’yi tanıttı.

Japonya’da tanıtılan Redmi Note 17 Pro Max modeli, arkasında sol üste yerleştirilen kamera kurulumu, önünde ise delikli ekran tasarımıyla geliyor. Telefonun bataryası başta olmak üzere çok sayıda üst seviye özelliği var.

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Xiaomi'nin İlk 10000 mAh Bataryalı Telefonu Redmi Note 17 Pro Max Tanıtıldı
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Redmi Note 17 Pro Max neler sunuyor?

redmi1
Ekran 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 5
RAM 8 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 10000 mAh (100W)
İşletim sistemi HyperOS 3

78.27 x 163.44 x 8.65 mm boyutlara ve 229,5 gram ağırlığa sahip cihazda 6,83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunan güçlü bir ekran bizleri karşılıyor. Telefonun kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi var. Ona 16 GB'a kadar RAM desteği, 512 GB’a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor. Telefon kutudan HyperOS 3 ile çıkıyor.

Kamera kurulumuna baktığımızda, arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı sensörü görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 32 MP selfie kamerası var.

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Telefonun en dikkat çeken özelliği en başta da söylediğimiz gibi bataryası. Firmanın şimdiye kadarki en büyük bataryalı telefonu olma özelliğini taşıyan cihazda 10000 mAh’lik pil var. Bu pil, 100W kablolu hızlı şarj desteğiyle geliyor. Xiaomi'nin resmi açıklamalarına göre bu batarya, tam 1.600 şarj döngüsünün ardından dahi orijinal kapasitesinin %80'inden fazlasını koruyabiliyor. Bu da ortalama 6 yıllık aktif bir kullanım ömrüne denk geliyor. Cihaz ayrıca, 27W gücüne kadar diğer teknolojik ekipmanları şarj edebilen ters kablolu şarj desteğine de sahip.

3 farklı renk seçeneğiyle sunulacak Redmi Note 17 Pro Max; 8 GB + 256 GB versiyonda 502 dolardan satışa çıktı. En yüksek versiyonunda ise 628 dolarlık fiyat etiketi bulunuyor.

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