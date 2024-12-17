Xiaomi, neredeyse herkesin "Keşke benim zamanımda da olsaydı" diyeceği yeni ürünü Mijia Dictionary Pen C1 tanıtıldı.

Xiaomi, eğitim odaklı yeni ürünü Mijia Dictionary Pen C1 ile "Keşke bizim zamanımızda da olsaydı" dedirtmeyi başardı.

Xiaomi'nin bu yenilikçi sözlük kalemi, 26 milyon kelime bilmesi, 0,3 saniyelik kelime tanıma hızı ve çevrimdışı kullanım özellikleriyle öğrenciler için âdeta birebir bir ürün. Elbette şimdilik ülkemizde bulunmayan ürün, Xiaomi’nin Youpin platformunda yaklaşık 49 dolara ön siparişe açılmış durumda.

Dictionary Pen C1, ilkokuldan lise seviyesine kadar öğrencilere kelime öğreniminde önemli bir destek sunmayı hedefliyor. Gelişmiş OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi ve yüksek kare hızlı görüntüleme yetenekleri sayesinde taranan metinleri %98’in üzerinde bir doğruluk oranıyla tanıyabilen ürün, internet bağlantısı da gerektirmeden çalışabiliyor ve çevrimdışı kelime arama özelliği ile kütüphane ve sınıf ortamlarında kesintisiz bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Sesli arama, anlık çeviri ve dahası

Ürünün bir diğer öne çıkan yönü, kullanıcıların sesli arama yaparak kelimeler ve çeviriler hakkında hızlıca bilgi alabilmesinde saklı. Yapay zekâ desteği sayesinde sadece kelime anlamlarını değil, aynı zamanda cümle örnekleri, dil bilgisi açıklamaları ve unutma eğrisi gibi bilimsel yaklaşımlarla tasarlanmış öğrenme yöntemlerini de sunuyor.

Dictionary Pen C1, özelleştirilebilir bir öğrenme deneyimi vadediyor. Öğrencilerin seviyelerine uygun içeriğe erişmeleri sağlanırken, ebeveynler ürünle entegre bir uygulama sayesinde çocuklarının ilerlemesini takip edebiliyor.

32 GB depolama alanı, ergonomik tasarımı ve 100 güne kadar dayanan pil ömrüne sahip Mijia Dictionary Pen C1, gelecekte birçok eğitim alanında yaygın bir araç olma potansiyeline sahip.