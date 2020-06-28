Ingolstadt merkezli Alman otomobil üreticisi Audi'nin yeni elektrikli modeli 2021 Audi e-tron S, Nürburgring'de test edilirken objektiflere yakalandı. Yarı kamuflajlı bir şekilde görüntülenen otomobil, piyasada yer alan mevcut sürümden pek de farklı görünmüyor.

Otomobil sektörünün geleceği, elektrikli araçların etrafında yeniden şekilleniyor. Dünyanın dört bir yanından farklı üreticiler, gelecek vadeden bu pazarda söz sahibi olmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Bu firmalardan biri olan Audi ise e-tron S ile elektrikli otomobil sektöründe kartları yeniden dağıtmayı hedefliyor.

Alman firma, geçtiğimiz günlerde firmanın yeni nesil elektrikli araçlara olan yatırımının sonucu olan Audi e-tron S’in gelişmiş aerodinamiğini gösteren görseller paylaşmıştı. Şimdiyse araç, Köln yakınlarında bulunan meşhur Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi. Automotive Mike adlı YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoda, aracın yol tutuşunu görebiliyoruz.

Audi e-tron S, Nürburgring pistinde turlarken görüntülendi:

Videoda da görüldüğü üzere 2021 Audi e-tron S, halihazırda piyasada yer alan mevcut sürümden pek de farklı görünmüyor. Bununla birlikte uygulanan kamuflaj, tasarımı tam olarak ortaya koymadığından araçta özel bir şeyler olacağını varsayabiliriz. Ayrıca ön kısımdaki daha büyük hava girişleri, daha geniş tekerlekler, daha büyük frenler ve yeni bir difüzör dikkat çekiyor.

Orijinal e-tron konsepti gibi, e-tron S de üçüncü bir elektrik motoruna sahip olacak. Bu sayede araç, 496 beygir güç ve 718 lb-ft tork üretebilecek. Audi, bu güç artışıyla birlikte aracın 0’dan 100 km hıza 4,5 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabileceğini iddia ediyor ancak menzilin nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor.

Audi e-tron S’in bu yılın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyordu. Etkinlik, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilince otomobilin lansmanı da bir süreliğine ertelendi. Sektöre yakın kaynaklar ise Audi e-tron S ve Audi e-tron GT’nin bu yıl sona ermeden tanıtılacağını ve 2021’de satışa sunulacağını iddia ediyor.