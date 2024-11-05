Xiaomi Şimdi de Sevimli Bir Sabunluk Piyasaya Sürdü

Xiaomi, 180 gün batarya ömrüne sahip ve %99,9 antibakteriyel sabunluğunu tanıttı.

Evde kullanılabilen hem her şeyin bir alternatifini üreten Xiaomi, Çin pazarında Mijia Otomatik Sabun Dispenseri Line Friends Sınırlı Sürüm'ü piyasaya sürdü. Yeni sabunluk antibakteriyel özellikleri ve uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor.

Line Friends ile iş birliği ile tasarlanan, Sally adlı karakterden ilham alınan sabun dispanseri pratik ve kompakt bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Şirin sarı civciv figürlerini banyolarda görmeye zaten alışkın olsak da bu tasarımın ayrı bir havası olduğunu da söylemek mümkün.

Neredeyse hiç bakteri tutmuyor

Sabun dispenseri temassız şekilde çalışıyor ve çapraz bulaşmayı azaltmak amacıyla 0,25 saniyede köpük dağıtıyor. Sabunluğun 12:1 olan hava-sıvı oranı sayesinde zengin ve yoğun bir köpük karşımıza çıkabiliyor. Sabun dispenseri, E. coli, Staphylococcus aureus ve Candida albicans gibi yaygın bakterilere karşı %99,9 oranında etkili bir antibakteriyel formüle sahip.

Sabun dispenseri, tek bir şarjla altı aya kadar kullanılabiliyor ve şarj için de USB Type-C girişe sahip. Xiaomi, yüksek kapasiteli lityum batarya ve yüksek verimli motor sayesinde pratik ve çevreci bir çözüm sunuyor. Dispenserin 220 mL'lik doldurulabilir şişesi ise yaklaşık 300 kullanım sağlıyor.

Xiaomi, bu yılın başlarında da benzer özelliklere sahip bir kitin lansmanını yapmıştı. 149 yuan (719 TL)'dan satılan o sete karşılık yeni setin fiyatı ise 119 yuan (575 TL) oldu.