Bir Tek Kaytan Bıyık Bıraktıramıyor: Xiaomi, Mijia IH Rice Cooker S1 Pilav Makinesini Tanıttı

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Xiaomi, Mijia markası altında ürettiği IH Rice Cooker S1 pilav makinesini tanıttı ve Çin'de satışa sundu.

Evde fişe taktığımız takmadığımız her şeyin elektronik bir versiyonunu yapan Xiaomi, Mijia markası altında ürettiği IH Rice Cooker S1 pilav makinesini de tanıttı. Üç litre kapasiteye sahip olan bu pilav makinesi, ayrıca sekiz farklı pişirme moduyla geliyor. 

Pilav makinesi, IH stereoskopik yüksek ısıya ve 360 derece elektromanyetik ısıtmaya sahip. Böylece pilav yaparken yemeğin her tarafını eşit olarak pişiriyor. Bu sayede de pirinçler eşit şekilde pişiyor. 1000W güce sahip pilav makinesi, hızlı kaynatma ve yüksek ısı kontrolü sağlıyor. 

Isının kontrolü tamamen size geçiyor

mijia pilav makinesi

Mijia IH Pilav Makinesi S1, Xiaomi'nin "Mükemmel Pişirme" adını verdiği bir sistemle geliyor. Bu sistem 9 aşamalı sıcaklık kontrolü sağlıyor. Pilav makinesinin en iyi performansı göstermesi için 3 binden fazla pirinç türü üzerinde testler yapıldığı ifade ediliyor. 

Pilav makinesi, ısıyı verimli bir şekilde hapsetmek üzere geliştirilmiş 6 katmanlı bir tencereye sahip. Bu tencerenin kalınlığı ise 2 mm ve gıdaya uygun yapışmaz kaplamaya sahip. Böylece tencere oldukça dayanıklı olmasının yanında ısı sızdırmayan ve kolay temizlenebilir bir yapıya kavuşmuş. 

26 dakikada hızlı pişirme, taşmayı önleyen çift pompalı köpük kırıcı gibi özelliklere sahip olan cihaz hassas pirinç pişirme, hızlı pişirme, lapa, gıda buharlama, yeniden ısıtma, kek ve çorba gibi sekiz farklı pişirme fonksiyonuna da sahip. Cihazın 24 saatlik saklama ve 12 saatlik sıcak tutma fonksiyonu da bulunuyor. 

Paketinden cihazın dışında kullanım kılavuzu, ölçü kabı ve pirinç kaşığı çıkan pilav makinesinin fiyatı ise 299 yuan (1426 TL) olarak açıklandı. 
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/09/14/xiaomi-launches-mijia-ih-rice-cooker-s1-3l/
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