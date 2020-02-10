Xiaomi, Mi 10'da 3 Yönlü Soğutmayı Benimsiyor

Xiaomi, yaklaşmakta olan amiral gemisi Mi 10 ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda Xiaomi Mi 10'un sahip olduğu soğutma sisteminin detaylarına değinildi. Yetkililer, Mi 10'u soğuk tutmak için 3 yönlü bir yöntemi tercih ettiklerini söylüyorlar.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi serisi Mi 10'u kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşturacak. Şirket, normal koşullarda fiziksel bir lansman etkinliği düzenleyecekti ancak Çin'deki Corona virüsü salgını, Xiaomi'yi de olumsuz yönde etkiledi ve bu nedenle şirket, yeni telefonunun tanıtımını internet üzerinden gerçekleştirecek.

Teknoloji tutkunları, Xiaomi Mi 10 serisiyle 13 Şubat'ta tanışacaklar. Son birkaç gündür bu telefonla ilgili heyecanı yükseltmek isteyen Xiaomi, Mi 10'un kamera performansını ve genel görünümünü tüketicilerle paylaştı. Şimdiyse Xiaomi Mi 10'un sahip olduğu soğutma sistemiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Xiaomi'nin Mi 10 için ilk basın görsellerini paylaştığından bahsetmiştik. Aslına bakacak olursak sabahki haberimizde de Mi 10'un soğutma sistemine genel bir bakış atmıştık ancak sonrasından gelen açıklamalar, Mi 10'un sahip olacağı soğutma sisteminin yeni detaylarını ortaya koydu. Dilerseniz şimdi, Xiaomi Mi 10'un soğutma sistemlerinin nasıl çalıştığına yakından bakalım.

Xiaomi yetkililerinden yapılan açıklamalara göre Mi 10'un soğutma sistemi için 3 yönlü bir çalışma yapılmış. Bu çalışmayı, mümkün olan maksimum soğutma sistemini sağlayacak bir tasarımla birleştirdiklerini ifade eden Xiaomi yetkilileri, böylelikle Mi 10'un benzersiz bir soğutma yapabileceğini söylüyorlar.

Xiaomi, en iyi sıcaklık kontrolünü gerçekleştirebilmek için doğru malzemelerin yeteri kadar kullanıldığını ifade ediyor. Bu açıklamayı biraz daha açmak gerekirse; Mi 10'un iç yapısında grafit ve grafen gibi maddelerin kullanımına yer verilmiş durumda. Sadece bu çalışmayla yetinmeyen şirket, önceki telefonlarında kullandığı tek noktalı kontrol noktasını tercih etmemiş. Bunun yerine 5 noktalı sıcaklık tespit sistemi kullanan şirket, böylelikle telefon genelindeki sıcaklığı kontrol altında tutuyor.

Xiaomi Mi 10, yapay zeka destekli bir soğutma sistemine sahip. Bu soğutma sistemi, telefondaki 5 ayrı noktadan anlık ölçümler yapıyor. Bu ölçümler, yapay zeka aracılığıyla dinamik olarak yönetiliyor ve böylelikle de telefonun sıcaklığı daima belirli bir aralıkta tutuluyor. Böylelikle Mi 10, olması gereken sıcaklığın üstüne çıkmamış oluyor.