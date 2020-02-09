Xiaomi’nin yeni Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonları 13 Şubat’ta Çin’de satışa çıkacak. Çinli firmanın dünya pazarında da satacağını açıkladığı modeller, Geekbench skorlarına göre beklemeye değecek.

Akıllı telefon üreticileri her yıl yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürüyor. Bu yıl, Çin menşeli teknoloji firması Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini satışa çıkaracak. 13 Şubat’ta Çin’de raflarda yerini alacak olan cihaz, 23 Şubat’ta yapılacak MWC ile de dünya pazarına açılacak.

Önümüzdeki 1 aylık süreçte karşımıza bir başka büyük firmanın amiral gemisi telefonu daha çıkacak: Samsung Galaxy S20. Geekbench testinin sonuçlarına göre Xiaomi, performans anlamında Güney Koreli komşusunu geride bırakmış durumda.

Xiaomi Mi 10 Pro testlerde iddialı

Mi 10 Pro’nun Geekbench testlerinden gelen sonuçları ise oldukça etkileyici. Akıllı telefon, tek çekirdek performansında 904 puan alırken çoklu çekirdek testlerinde ise 3290 puana erişmeyi başardı.

Testlerin yapıldığı Geekbench 5.1 sisteminde Samsung Galaxy S20 5G, tek çekirdek performansında 561, çoklu çekirdek performansında ise 2358 puan almıştı. Bu puanlara göre Mi 10 Pro çok daha iyi bir telefon.

Öte yandan Geekbench testleri her zaman için akıllı telefonların gerçekte nasıl performans göstereceklerinin bir göstergesi olmuyor. Daha önce de pek çok örnekte yüksek Geekbench sonucuna sahip akıllı telefonların pratikte rakiplerinin arkasında kaldığını görmüştük.

Mi 10 Pro hakkında bildiklerimiz

Xiaomi Mi 10 Pro, Geekbench’e göre 8 GB RAM ile gelecek. Söylentiler ise telefonun bir de 16 GB RAM’e sahip bir versiyonunun da olacağı yönünde. Yani telefon arka planda daha fazla uygulama çalıştırabilecek.

Mi 10 Pro’nun ekranının da 6,4 inçlik Full HD+ bir ekran olacağı ve 120 Hz yenilenme hızı ile geleceği söyleniyor. Ayrıca ekranın üst kısmında kamera için ayrılmış iki delik olacağı iddiası da kulislerde dolaşıyor.

Akıllı telefon muhtemelen arkada 4 kameranın yer aldığı bir sistemle gelecek. Bu kameraların ise 108 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP olacağı söyleniyor. Ne yazık ki telefonun selfie kamerasının özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Mi 10 Pro’nun bataryası ise 5250 mAh olacak ve boş haldeyken şarja takıldığında 35 dakika içerisinde tamamen dolacak. Bu şarj hızını ise cihazın 65 W hızlı şarj kablosu sağlayacak.