Xiaomi, Mi 10'un İlk Basın Görsellerini Paylaştı

Xiaomi, 13 Şubat'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Mi 10'un resmi tanıtım görsellerini paylaştı. Xiaomi tarafından yapılan paylaşım; Mi 10'un kavisli bir ekrana sahip olacağını ve dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını açıkça gösteriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi Mi 10, nihayet gün yüzüne çıktı. Şirket yetkilileri, önümüzdeki günlerde tanıtılacak telefon için ilk tanıtım afişini paylaştılar. Xiaomi yetkililerince yapılan paylaşım, Mi 10 serisinin genel tasarımını resmi bir şekilde gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin, Samsung'un 11 Şubat'taki "Unpacked" etkinliğinden önce tanıtılması bekleniyordu. Ancak beklentiler boşa çıktı ve Xiaomi, yeni amiral gemisini 13 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Ayrıca şirket, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde salgın haline gelen Corona virüsü nedeniyle Mi 10 lansmanını internet üzerinden bir canlı yayınla gerçekleştirecek.

Xiaomi Mi 10 için yayınlanan tanıtım afişi

Xiaomi, bu tanıtım afişinin açıklamasımda fazlasıyla manidar bir açıklama yaptı. Şirket, Mi 10'un bir rüya telefon olduğunu, bu telefonun rüyalar için tasarlandığını, üst düzey bir amiral gemisi telefon olduğunu ve Mi 10'un Xiaomi'nin 10 yıllık tecrübesinin bir başyapıtı olduğunu vurguladı. Görünen o ki Xiaomi, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisine fazlasıyla güveniyor.

Xiaomi Mi 10 için paylaşılan tanıtım afişi, telefonun genel görünümünü açıkça ortaya koyuyor. Afişe göre Mi 10; fazlasıyla kavisli bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın üzerinde bulunan delikte ise ön kamera yer alacak. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise dörtlü kamera kurulumunu ve bu kamera kurulumuna göre nispeten küçük olan bir LED flaş görüyoruz. Telefonun arka alt kısmında ise Mi logosu yer alıyor.

Mi 10'un süper incelikte bir ahizesi olacak

Xiaomi, yaptığı paylaşımla yeni amiral gemisinin tasarımını ortaya koydu. Ancak şirketin yaptığı tek paylaşım bu değildi. Öyle ki şirket yetkilileri, Mi 10'un soğutma sistemiyle ilgili de bir görsel paylaştılar. Hatta bu bağlamda kendi soğutma sistemlerini yine Çinli bir teknoloji devi olan Huawei'nin Mate 30 Pro 5G modeli ile kıyaslayan Xiaomi, nasıl bir sistem geliştirdiğini gözler önüne serdi.

Xiaomi Mi 10, yapay zeka destekli bir soğutma sistemine sahip. 5 noktadan anlık kontrol yapan yapay zeka, ardından da telefonun her noktasındaki sıcaklığın sabit ve düşük seviyelerde kalmasını sağlıyor. Mi 10'un soğutma sisteminin Huawei Mate 30 Pro 5G ile kıyaslanması da Xiaomi'nin yeni sisteminin ciddi anlamda etkileyici olacağını ortaya koyuyor. Çünkü her iki telefonda da 45 dakika PUBG Mobile oynandığında , Mi 10 daha az ısınıyor.

Xiaomi'nin Mi 10 için tasarladığı sıcaklık kontrol sistemine ait görseller

45 dakikalık PUBG deneyimi; Huawei Mate 30 Pro 5G'nin sıcaklığının 43.9 dereceye, Xiaomi Mi 10'unkinin ise 41.1 dereceye kadar ısınmasına yol açıyor. Aradaki 2.8 derecelik fark çok da önemli değilmiş gibi düşünülebilir ancak bir akıllı telefon için bu kadar küçük bir sıcaklık değişiminin bile önemli bir performans farkına neden olduğunu unutmamak gerekiyor.