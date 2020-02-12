Xiaomi, Mi 10'un Batarya ve Hızlı Şarj Kapasitesini Açıkladı

Xiaomi yarın, bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Mi 10'u tüketicilerle buluşturacak. Zaman zaman Mi 10 serisiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunan şirket, şimdi de Mi 10'un batarya kapasitesi ve bu bataryanın sunacağı hızlı şarj desteğini açıkladı.

Teknoloji tutkunları şu sıralar yoğun günlerden geçiyorlar. Çünkü dün akşam itibarıyla Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20 ve katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip'i tüketicilerle buluşturdu. Yarın ise Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir konuşulan yeni amiral gemisi "Mi 10"u, internet üzerinden gerçekleştireceği lansman ile tüketicilere tanıtacak.

Xiaomi, bir süredir yeni telefonuyla ilgili bilgiler verip hayranlarının heyecanını artırıyor. Bu bağlamda Mi 10 serisinin kamera performansını, soğutma sistemini ve bazı teknik özelliklerini paylaşan Xiaomi yetkilileri, şimdi de Mi 10'un bataryasıyla ilgili önemli detaylar paylaştılar. Xiaomi'den gelen açıklamalar, Mi 10'un bataryasının fazlasıyla etkileyici olacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi Mi 10'un batarya kapasitesini gösteren paylaşım

Yukarıdaki paylaşıma göre Xiaomi Mi 10'un batarya kapasitesi, 4.500 mAh olacak. Bu büyük kapasite, 50 watt kablolu hızlı şarj, 30 watt da kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak. Xiaomi Mi 10'un bataryası, sadece 45 dakika içerisinde şarj edilebilecek. Ayrıca Xiaomi Mi 10, son dönemlerde dikkat çeken ters şarj özelliğine de sahip olacak. Yani tüketiciler, kablosuz kulaklık ve akıllı saat gibi ürünlerini telefon üzerinden 10 watt çıkış güücyle şarj edebilecekler.

Geçtiğimiz dönemlerde bazı açıklamalar yapan Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Xiaomi'nin farklı batarya kombinasyonları üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu kombinasyonlar;

4.850 mAh kapasite ve 18 watt hızlı şarj

4.700 mAh kapasite ve 30 watt hızlı şarj

4.500 mAh kapasite ve 50 watt hızlı şarj

olarak belirtiliyordu. Xiaomi Mi 10'un batarya kapasitesini düşündüğümüzde, Mi 10 Pro'nun bataryasının 4.700 mAh kapasite ve 30 watt hızlı şarj desteği sunması en mantıklı çözümmüş gibi görünüyor. Çünkü Xiaomi, yüksek hızlı şarja önem veren bir şirket ve 12 watt hızlı şarj desteği farkının 150 mAh batarya kapasitesinden daha önemli olacağını düşünebilir. Ancak Xiaomi, büyük bir sürpriz de hazırlıyor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Xiaomi Ürün Müdürü Wang Teng Thomas, yüksek hızlı şarj desteğinin güç çıkışı yükseldikçe bataryanın doğrudan negatif etkilendiğini belirtti. Sözlerini yaklaşmakta olan Mi 10'a bağlayan Thomas, Mi 10 serisinin hem kablolu hem kablosuz hem de ters şarj konusunda rakiplerinden önde olacağını söylemişti. Thomas'ın bu açıklamaları PR amaçlı değilse, yarın duyurulacak Mi 10 Pro'nun beklentilerin üzerinde olabileceğini söyleyebiliriz.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi ailesi Mi 10 ile ilgili tüm merak edilenler, yarın itibarıyla gün yüzüne çıkmış olacak. Xiaomi'nin internet üzerinden düzenleyeceği etkinliğin Türkiye saatiyle sabah 9 sularında başlaması bekleniyor. Bizler de o saatlerde, Xiaomi Mi 10 serisinin tüm özelliklerini sizlere aktarmak için hazır olacağız.