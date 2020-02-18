İkinci Kez Satışa Sunulan Xiaomi Mi 10, 55 Saniyede Tükendi

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro, ilk olarak 14 Şubat’ta satışa çıkmış ve sadece bir dakika içinde tükenmişti. Bugün ikinci partiyi satışa sunan şirket, bu kez sadece 55 saniyede telefonların tamamını satmayı başardı.

Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni amiral gemisi serisi Mi 10, etkileyici satış performansına yeni bir boyut kazandırdı. 14 Şubat’ta Çin’de satışa çıkan ve yalnızca bir dakika içinde tükenen telefonlar, bu sabah ikinci kez satışa sunuldu. İkinci partinin ilkinden beş saniye daha erken, yani sadece 55 saniyede tükendiğini açıklayan Xiaomi, 200 milyon yuan’ı (yaklaşık 28.6 milyon dolar) aşkın gelir elde etti.

Bununla birlikte, Mi 10 serisine sahip olmak isteyen Çinli kullanıcıların, üçüncü parti satışları bir süre daha beklemesi gerekecek. Xiaomi Endüstri Yatırım Departmanı Ortağı Pan Jiutang, şirketin birkaç hafta boyunca Çin'de önemli tedarik sorunları yaşayabileceğini söyledi.

Xiaomi Mi 10 serisi, satış performansıyla büyülüyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni corona virüsü salgını nedeniyle Xiaomi dahil pek çok akıllı telefon markasının üretim tesisleri ve tedarik zincirleri kapatılmıştı. Çinli yetkililerin paylaştığı bilgilere göre Çin ana karasında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine merdiven dayadı. Enfeksiyonun bulaştığı kişi sayısının ise 72,436 olduğu ifade ediliyor.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Mi 10 serisinin üretim sürecinin çok dikkatli bir şekilde planlandığını ve mevcut kapasitenin şu an için yeterli olacağını söylemişti; ancak yapılan yeni açıklama, Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisine yönelik yüksek talebi karşılamakta zorlanabileceğini gösteriyor. Xiaomi Mi 10 serisi hakkındaki tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.