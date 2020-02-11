Xiaomi Mi 10'un Dünya Rubik Küp Şampiyonu Olduğu Video

Xiaomi Mi 10, Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 865'ten güç alacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, gücünü göstermek için dünya rubik küp şampiyonu ile yarıştı.

Xiaomi, 13 Şubat Perşembe günü yeni nesil amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu tanıtacak. Çinli akıllı telefon üreticisi, Mi 10'un tanıtımlarına şimdiden başladı ve yayınlanan yeni bir videoda akıllı telefonun işlem gücü gösteriliyor. Şirket, Xiaomi Mi 10'un rubik küp çözdüğü etkileyici bir video paylaştı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un paylaştığı tanıtım videosunda Mi 10, rubik küp çözmede rakip tanımıyor. Görüntülerde ilk olarak dünya rubik küp şampiyonu Du Yusheng hünerlerini gösteriyor, ardından Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Mi 10'un bağlı olduğu robotik kollar rubik küpü inanılmaz bir hızla çözerek Yusheng'i yeniyor.

Du Yusheng, tanıtımda rubik kübü 6.47 saniyede çözüyor. Ancak, Mi 10 ve robotik kolları bu meydan okumayı sadece 1.43 saniyede tamamlayarak kazananın kim olduğunu gösteriyor. Xiaomi Mi 10 bu performansıyla dünya şampiyonu olarak dünya rekorunun sahibi oluyor. Bununla birlikte, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi akıllı telefonlarda üstün performansıyla açık ara öne çıkacak gibi görünüyor.

Xiaomi, Corona virüsü salgını nedeniyle Mi 10 ve 10 Pro'yu 13 Şubat Perşembe günü yapılacak çevrimiçi bir etkinlikle tanıtacak. Şirket daha sonra 23 Şubat'ta İspanya'da küresel bir lansman gerçekleştirilecek. Birçok şirket MWC 2020'ye katılma planını iptal ediyor ve Xiaomi de küresel etkinliğini iptal edebilir.

Xiaomi Mi 10'un rubik küp çözdüğü video: