Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Bu Ay Avrup'da Satışa Çıkacak

Geçtiğimiz haftalarda Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, yeni cihazı Mi 10 Lite Zoom’u resmi olarak duyurusunu yapmış ve özelliklerinin paylaşmıştı. Ne zaman satışa sunulacağı net olarak bilinmeyen telefonun bu ay Avrupa’da piyasaya sürüleceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.

Teknoloji devi Xiaomi son hız girdiği akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmak ve rakiplerine karşı güçlü kalabilmek için yeni cihazlar geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Mi 10 Lite Zoom modeliyle de iddialı bir grafik yakalamak istediğini belli eden firmanın, yeni akıllı cihazı Avrupa’da bu ay içerisinde çok yakın bir zamanda piyasaya süreceği ve cihazın 'Vangogh' kodunu taşıyacağı söylentileri dolaşıyor.

Sunumu yapıldıktan sonra kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başaran telefonun 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasındaki 50X yakınlaştırma özelliğiyle öne çıktığı biliniyor. Bunun yanında 5G desteği ve hızlı şarj teknolojisi gibi artılar telefonun fark yaratmasına yardımcı oluyor. Cihaz merakla beklenirken bazı kaynaklardan gelen haberler kullanıcıları heyecanlandırıyor. Rus bir blog sayfasının Twitter üzerinden yaptığı son paylaşım da buna bir örnek. Bakalım telefon gerçekten bu ay içinde kullanıcıların ceplerindeki yerini alabilecek mi?

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.160 mAh (22.5 watt hızlı şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 12

Teknik özelliklerini yukarıda hatırlattığımız cihazın Türkiye fiyatlarını da sizler için ekleyelim. Daha önceden bildirilene göre akıllı telefonun farklı RAM ve depolama seçenekleriyle piyasaya sürüleceği anlaşılmıştı. O seçenekler şu şekilde sıralandı: