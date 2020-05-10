Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Bu Ay Avrup'da Satışa Çıkacak

Teknoloji devi Xiaomi son hız girdiği akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmak ve rakiplerine karşı güçlü kalabilmek için yeni cihazlar geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Mi 10 Lite Zoom modeliyle de iddialı bir grafik yakalamak istediğini belli eden firmanın, yeni akıllı cihazı Avrupa’da bu ay içerisinde çok yakın bir zamanda piyasaya süreceği ve cihazın 'Vangogh' kodunu taşıyacağı söylentileri dolaşıyor.
Sunumu yapıldıktan sonra kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başaran telefonun 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasındaki 50X yakınlaştırma özelliğiyle öne çıktığı biliniyor. Bunun yanında 5G desteği ve hızlı şarj teknolojisi gibi artılar telefonun fark yaratmasına yardımcı oluyor. Cihaz merakla beklenirken bazı kaynaklardan gelen haberler kullanıcıları heyecanlandırıyor. Rus bir blog sayfasının Twitter üzerinden yaptığı son paylaşım da buna bir örnek. Bakalım telefon gerçekten bu ay içinde kullanıcıların ceplerindeki yerini alabilecek mi?
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom teknik özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP
- Batarya: 4.160 mAh (22.5 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: MIUI 12
Teknik özelliklerini yukarıda hatırlattığımız cihazın Türkiye fiyatlarını da sizler için ekleyelim. Daha önceden bildirilene göre akıllı telefonun farklı RAM ve depolama seçenekleriyle piyasaya sürüleceği anlaşılmıştı. O seçenekler şu şekilde sıralandı:
- 6 GB RAM ve 64 GB depolama 295 dolar (yaklaşık 2.060 TL + vergiler)
- 6 GB RAM ve 128 GB depolama 325 dolar (yaklaşık 2.270 TL + vergiler)
- 8 GB RAM ve 128 GB depolama 350 dolar (yaklaşık 2.445 TL + vergiler)
- 8 GB RAM ve 256 GB depolama 395 dolar (yaklaşık 2.760 TL + vergiler)