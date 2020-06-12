Xiaomi, Çin'de düzenlediği bir etkinlik ile yeni nesil Intel işlemcilere sahip Mi Notebook Pro 15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Tasarım çizgisini koruyan Mi Notebook Pro 15, Core i5 ve Core i7 işlemcili iki farklı modelle geldi.

Xiaomi, 2020 model Mi Notebook Pro 15'i Çin'de gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Önceki nesil Mi Notebook Pro ile aynı metal tasarıma sahip olan bilgisayarlar bu kez Intel'in 14 nm teknolojisiyle üretilen 10. nesil Comet Lake işlemcilerinden güç alıyor ve iki farklı modelle karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 modelleri, %100 sRGB renk gamı sunan 15.6 inç FHD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip. Çerçeveleri 6,52 mm olan dizüstü bilgisayarlar %81,5 ekran/gövde oranı sağlıyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve 178 derece görüş açısına sunuyor. Cihazlar arasındaki fark, işlemci, ram ve depolama tarafında ortaya çıkıyor.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15, yeni nesil işlemcilerle güncellendi

Uygun fiyatlı olan model, Intel Core i5-10210U işlemciden güç alıyor. Cihazda ayrıca 8 GB çift kanallı 2666 MHz DDR4 RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD bulunuyor. Daha yüksek fiyatlı olan ikinci model, Intel Core i7-10510U işlemciye sahip olmasının yanı sıra aynı hızda 16 GB RAM ve 1TB PCIe NVMe SSD ile geliyor. Grafik tarafında ise iki modelde de Nvidia MX350 GPU var.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15, kullanıcıların sessiz, dengeli ve tam hız modları arasında geçiş yapmalarını sağlayan Fn+K kısayolunu destekleyen tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Ayrıca cihazlarda Dolby Audio Premium desteğine sahip 2 adet 2.5 W Harman Audio hoparlörler yer alıyor. Ayrıca güvenlik için parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 modellerinde 2 adet USB Type-C, 2 adet USB 3.1, HDMI, 3.5mm kulaklık jakı ve tam boyutlu SD kart yuvası var. Diğer özellikler arasında HD web kamera, çift bant WiFi 6 desteği, 60 WHr batarya, USB-C üzerinden 1C hızlı şarj ve telefon şarj edebilmek için 18 W güç çıkışı bulunuyor.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 fiyatı

Xiaomi Mi Notebook Pro 15'in Core i5 işlemcili modeli 847 dolar, Core i7 işlemcili modeli 989 dolardan satışa sunuldu.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15'in özellikleri: