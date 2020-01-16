Xiaomi Mi 10 İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi telefonu Mi 10'un kanlı canlı fotoğrafları ortaya çıktı ve telefonun tasarımını gözler önüne serdi. Çinli teknoloji devinin yeni telefonu, önceki sızıntıların aksine kamera delikli bir ekranla karşımıza çıkacak.

Xiaomi'nin gelecek ay tanıtacağı tahmin edilen yeni akıllı telefonu Mi 10, ilk kez kanlı canlı bir şekilde fotoğraflandı. Yeni amiral gemisinin tasarımı ve teknik özellikleri bir süredir gizemini koruyordu. Ancak Mi 10'un sızdırılan fotoğrafları, tasarımına dair detayları açıkça ortaya koyuyor.

Xiaomi Mi 10'un fotoğrafları bir Instagram kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Sızdırılan görüntülerden biri, telefonun kamera deliği ile birlikte kavisli kenarları olan bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun ön paneli genel görünümü itibarıyla Samsung Galaxy S10'a benziyor. Arka tarafta ise, Mi 10'un bir LED flaş modülü olan dörtlü kamera sistemi içerdiği görülüyor. Arka panel, parlak ve renk geçişlerine sahip. Ayrıca alt kısımda dikey olarak yerleştirilmiş bir bir Xiaomi logosu yer alıyor.

Xiaomi Mi 10 böyle görünecek

Yeni fotoğraflar, daha önce Mi 10'un tasarımını ortaya çıkaran ekran koruyucusu görüntüsüyle çelişiyor. Ekran koruyucusu, telefonun çentik veya kamera deliği olmadan tam ekran deneyimi sunacağını gösteriyordu. Ancak Xiaomi'nin Mi 10 ve Mi 10 Pro arasında ayırt edici bir görünüme yönelmiş olması da muhtemel. Ayrıca, yeni görüntülerde telefonun MIUI 11.0.2 arayüzüne sahip olduğu görülüyor.

Öte yandan Xiaomi Mi 10 hakkında yapılan tahminler, cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik OLED ekrana sahip olduğu yönünde. Ayrıca telefonun Snapdragon 865 işlemcisiyle gelmesi ve 5G desteği sunması bekleniyor.

Tüm bunların yanı sıra arka kameranın 64 MP Sony IMX 686 ana sensör, 20 MP ultra geniş açı,12 MP telefoto ve 5 MP derinlik sensörüyle geleceği bildiriliyor. Xiaomi Mi 10 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Cihazların 2020 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.