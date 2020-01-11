Xiaomi Mi 10’un Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni yıldaki ilk amiral gemisi olacak Mi 10'un fiyat ve özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Önümüzdeki şubat ayında tanıtılması beklenen telefon, özellikleriyle de çok konuşulacak gibi görünüyor.

Son dönemlerde yaptığı başarılı işlerle adını sıkça duymaya başladığımız Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, bir sonraki premium ürünü olan Mi 10 modelini yakında piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Daha önce pek çok farklı sızıntıyla karşımıza çıkan telefon, tanıtım tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte bir kez daha Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da ortaya çıktı.

Xiaomi’nin resmî Weibo hesabında şirketin ürün direktörü tarafından yanlışlıkla paylaşılan bilgiler, telefonun çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatıyla ilgili net bilgiler içeriyordu. Ürünün tanıtım tarihinden başlayacak olursak Xiaomi Mi 10’un önceki sızıntıları da destekleyecek şekilde önümüzdeki şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonun özellikleri ve fiyatına ise aşağıda değineceğiz.

Xiaomi Mi 10’da yer alması beklenen teknik özellikler:

FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması beklenen Xiaomi Mi 10, pek de sürpriz olmayan bir şekilde 90 Hz ekran yenileme hızını destekleyecek gibi görünüyor. Öte yandan gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan telefonun, bu işlemciyi kullanan ilk amiral gemisi telefon olması bekleniyor. Bununla birlikte bu yonga setinde entegre bir 5G modeminin bulunduğunu ve cihazda 4.500 mAh kapasiteli bir bataryanın yer almasının beklendiğini de belirtelim.

Bellek kısmına gelecek olursak da tepe modelinde 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle donatılması beklenen Mi 10, isteğe göre değişen farklı varyantlara da sahip olacak. Son dönemlerde akıllı telefon kameralarıyla öne çıkan Xiaomi markası, bu modelde de bekleneni verecek gibi duruyor zira telefonda 108 MP Sony IMX686 birincil sensör bulunduğu söyleniyor. Toplamda 4 kamerası bulunan cihaz, ana sensörün yanı sıra 20 MP ultra geniş açı, 12 MP telefoto ve 5 MP de makro lensi de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi Mi 10 fiyatı:

Weibo’da yayınlanan rapor, telefonun Hindistan’da 35.907 Rs’den (yaklaşık 2.972 TL) satışa sunulacağını söylüyor ancak bu fiyat muhtemelen başlangıç modeline ait olacak. Çinli markanın en üst özelliklere sahip Mi 10 modelini ise 51.296 Rs’den (yaklaşık 4.246 TL) satışa sunması bekleniyor. Elbette tüm bu fiyatların söylenti fiyatlar olduğunu, gerçek maliyetinse modellere ve pazara bağlı olarak değişebileceğini de unutmamak gerek.