Xiaomi Mi 10 Pro'nun Ön Kamerası Bekleneni Vermedi

DxOMark ekibi, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 10 Pro'nun ön kamerasını ele aldı. Yapılan testler, Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamerasının tam bir hayal kırıklığı olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, orta segment cihazlarla aynı ön kamera performansı sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2020'nin başlarında amiral gemisi yeni telefonu Mi 10 Pro'yu duyurmuştu. Gerek tasarımı gerekse donanım özellikleriyle tüketicileri kendine hayran bırakan Xiaomi, bu akıllı telefonunda Snapdragon 865 işlemci, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı sunuyordu. Ayrıca Xiaomi Mi 10 Pro, kamera özellikleriyle de göz doldurmuştu.

Xiaomi'nin arka kısmında 108 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 20 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP de derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ekranındaki ön kamera ise 20 MP çözünürlük değeri ile dikkat çekiyordu. Şimdiyse akıllı telefonlara yaptığı kamera testleri ile bilinen DxOMark, Mi 10 Pro'nun ön kamerasını ele aldı. Sonuçlar ciddi anlamda şaşırtıcıydı.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamerası, amiral gemisi seviyesinde değil

Xiaomi Mi 10 Pro'nun dörtlü arka kamera kurulumu, akıllı telefon sektörünün en iyi kameralarından bir tanesine sahip. DxOMark, bu kamera kurulumuna yaptığı testlerde Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonuna 124 puan vermişti ve bu telefonu en iyi kameraya sahip telefonlar listesinin 3. sırasına OPPO Find X2 Pro ile birlikte yerleştirmişti. Ancak görünen o ki Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamera performansı, DxOMark ekibini pek de tatmin etmemiş.

DxOMark ekibi, Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamerası ile 1.500'den fazla fotoğraf ve 2 saatten daha uzun süre de video çekimi yaptılar. Ekip, yapılan testler sonucunda ise Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamerası için bir puan verdi. DxOMark ekibinin Mi 10 Pro'ya verdiği puan 83'tü ve bu puan, Xiaomi hayranları ile teknik eleştirmenler açısından tam bir hayal kırıklığıydı.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun ön kamera performansı, birkaç yıl önce piyasaya sürülen iPhone XS Max ve Samsung'un orta segment akıllı telefonu Galaxy A71 ile eşdeğer durumda. DxOMark'ın ön kamera performansı listesinin ilk sırasında bulunan Huawei P40 Pro ise 103 puan almıştı. Yani Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin listenin üst sıralarıyla arasında çok büyük bir fark olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

DxOMark ekibinin Mi 10 Pro'nun ön kamerası ile ilgili değerlendirmelerine baktığımızda, bu akıllı telefonun genel olarak iyi bir özçekim imkanı sunduğu ifade ediliyor. Ancak bu akıllı telefon, renklerin doğruluğu, efektler, görüntü kaybı ve detaylar konusunda pek de iyi durumda değilmiş. İşte tüm bu sorunlar, Mi 10 Pro'nun ön kamera performansını ne yazık ki orta segment telefonlarla aynı seviyeye getiriyor.