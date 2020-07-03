Xiaomi, akıllı telefonlarında önyüklü olarak sunduğu Security uygulamasını Google Play Store'a ekledi. Telefonların sağlık durumunu denetleyen ve gereksiz dosyaları kaldırabilen bu uygulamaya artık Google Play Store üzerinden de erişilebiliyor. Bu gelişme, uygulamanın güncellenmesini hayli kolaylaştıracak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Şirket, üstün donanım özelliklerini rakiplerine göre uygun fiyatla sunarken MIUI isimli arayüzle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca Xiaomi, müşterilerine sunduğu bazı mobil uygulamalarla kullanıcıların işlerini daha da kolaylaştırıyor. Şirketin bu bağlamdaki uygulamalarından bir tanesi de "Security".

Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü tüm akıllı telefonlarda önyüklü olarak bulunan Security; uygulama kilitleri, önemsiz dosyaları temizleme ve pil tasarrufu gibi bazı önemli özellikler getiriyor. Üstelik isterseniz sistem güvenlik durumunuz için taramalar yapabilir ve mobil veri kullanımını sınırlandırabiliyorsunuz. İşte bu uygulamaya artık Google Play Store üzerinden erişilebiliyor.

Xiaomi müşterilerinin aktif olarak kullandıkları Security uygulamasının Google Play Store'a eklenmesinin önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkesin kabul edebileceği üzere Xiaomi, yazılım güncellemesi yayınlama konusunda pek de iyi bir üne sahip değil. Hal böyle olunca da Security uygulamasının güncellenmesi de sekteye uğruyordu. İşte Google Play Store adımı, uygulamanın güncellenmesini hayli kolaylaştıracak.

Xiaomi'nin Security isimli uygulamasının Xiaomi'ye özel olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Samsung, Realme, OPPO ya da Google Servisleri'ne sahip olan Huawei markalı bir akıllı telefona sahipseniz, Xiaomi'nin Security uygulamasına erişemiyorsunuz. Bu uygulama erişmek için Xiaomi, Redmi ya da Poco markalı akıllı telefonlardan bir tanesine sahip olmanız gerekiyor.

Xiaomi yetkilileri de bu uygulamanın kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunun farkında. Çünkü şirket, Security uygulamasının Google Play Store sayfasında bu uygulamanın MIUI ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ediyor. Ayrıca şirkete göre bu uygulama, az önce saydığımız özelliklere ek olarak çeşitli araçlar sunuyor ve bu araçlarla da optimizasyon sağlıyor.

Eğer sizler de Xiaomi'nin Security isimli uygulamasına erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak uygulamanın Google Play Store sayfasına erişebilirsiniz. Ancak geliştirici ekip, uygulamanın şu an için "erken erişim" kapsamında olduğunu söylüyor. Bu da uygulamada bazı sorunların yaşanabileceğinin bir göstergesi. Uygulamayı daha önce kaldırdıysanız ve yeniden kurmak isterseniz, bir süre beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.