Xiaomi, Mi 10 Pro Plus Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Geçtiğimiz şubat ayında Mi 10 amiral gemisi serisini piyasaya süren Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin, Mi 10 Pro Plus adında daha üst düzey bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi. Ekran, kamera ve batarya tarafında önemli iyileştirmeler sunacağı tahmin edilen telefon, satışa çıkması halinde yılın en iddialı amiral gemilerinden biri olabilir.

Akıllı telefon pazarındaki payını her geçen yıl artıran Xiaomi, bu yılın başlarında kullanıcılara sunduğu yeni amiral gemisi ailesi Mi 10 ile yine sektörün büyük şirketlerini tedirgin etmeyi başarmıştı. Bugün ortaya atılan iddialara göre ise Çinli marka, üst düzey yeni bir Mi 10 modeli üzerinde çalışıyor.

Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da gün yüzüne çıkan iddialar, söz konusu telefonun Xiaomi Mi 10 Pro Plus olarak adlandırılacağı yönünde. Söylenenlere göre Plus modeli, Mi 10 Pro'nun aksine ekran 120Hz yenileme hızını destekleyen etkileyici bir ekrana sahip olacak.

Bu yılın başlarında satışa sunulan Xiaomi Mi 10 Pro'nun tasarımı

Gücünü, diğer Mi 10 modelleri gibi Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacağı belirtilen Mi 10 Pro Plus, arka tarafta 108 MP ana kameralı bir kuruluma ev sahipliği yapmayı sürdürecek. Bununla birlikte, yeni modelin 12x optik yakınlaştırmayı destekleyen bir telefoto lens sunacağı söyleniyor.

Bunların dışında, Mi 10 Pro Plus'ın 65W'a kadar hızlı şarjı da destekleyebileceği de iddia ediliyor. Batarya kapasitesi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan şu an itibarıyla Mi 10 Pro Plus'ın varlığına dair güçlü bir gösterge yok. Nitekim Xiaomi tarafından da telefonu doğrulayan bir açıklama gelmiş değil.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın 12x optik yakınlaştırma destekli bir telefoto lense sahip olacağı iddia ediliyor

Mi 10 serisi ile önemli bir satış performansına imza atan Xiaomi, sunduğu özelliklerle müşterilerini memnun etmeyi başarmıştı. Pekin merkezli firma, üzerinde çalıştığı iddia edilen Mi 10 Pro Plus varyantı ile amiral gemisi ailesini genişleterek, kullanıcılara yeni bir alternatif sunmayı planlıyor olabilir.