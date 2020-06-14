Xiaomi Mi CC10'un Kılıfları Satışa Çıktı

Xiaomi'nin uzun zamandır merakla beklenen akıllı telefonu Mi CC10'un tasarımına dair fikir veren yeni telefon kılıfları Çinli bir e-ticaret sitesinde satışa çıktı.

Artık piyasaya çıkacak yeni akıllı telefonlardan önce kılıflarını görmeye ve bu kılıflar üzerinden telefonların tasarımlarına dair yürütme durumuna hayli alıştık. Xiaomi’nin merakla beklenen ve neredeyse bir yıldır üzerinde çalışılan akıllı telefonu Mi CC10’da da benzer bir durum yaşandı.

Yakın zamanda hakkında pek çok bilginin ortaya çıktığı Mi CC10’un kılıfları, Taobao isimli Çinli bir e-ticaret sitesi üzerinden satışa sunuldu. Kılıflarda en çok dikkat çeken detay ise kamera tasarımına dair ortaya koyduğu detaylar oldu. Yuvarlak bir alana yerleştirilmiş dört sensörden oluşacağa benzeyen kamera tasarımı, Redmi K30 Pro’nun tasarımına oldukça benziyor.

Öte yandan telefonun kamerasına dair dikkat çeken tek detay tasarımı değil. Daha önceden ortaya çıkan bazı bilgilere göre telefon 108 megapiksellik bir kameraya sahip olacak ve aynı zamanda 120x’e kadar dijital yakınlaştırmayı destekleyecek. Mi CC10’un kamerasına dair bir diğer bilgi ise Mi CC9 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro’da kullanılan Samsung HM1 sensörünün bu modelde kullanılmayacağı.

Xiaomi Mi CC10’un dikkat çeken diğer özellikler neler?

Mi CC10’un 5G destekli Snapdragon 775G işlemci ile geleceği ve 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı düşünülüyor. Akıllı telefon, 256 GB’a kadar kadar yükseltilebilen 128 GB depolama alanına sahip olacak ve Android 10 işletim sistemi ile gelecek. 4.200 mAh batarya da telefonun bilinen bir diğer özelliği.

Henüz telefon resmi olarak tanıtılmadı ancak yakın zamanda Xiaomi’nin beklenen duyuruyu yapacağı düşünülüyor. O güne kadar ortaya çıkan tüm özelliklerin doğrulukları da ancak telefonun tanıtımı gerçekleştiğinde doğrulanmış olacak. Yine de ortaya çıkan haberler arasındaki tutarlılıklara bakarsak karşımıza ne çıkacağını artık az çok biliyor durumdayız.