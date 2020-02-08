Sektörde sıkça adını duyuran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Mi 10'u tanıtacağı etkinliği internetten düzenleyeceğini duyurdu. Şirket, Corona virüsü tehdidine karşı önlem olarak böyle bir hamle yaptı.

İlk olarak 2019’un aralık ayında Çin’de patlak veren Corona virüsü, günümüzde birçok ülkede toplamda 34.939 insanda tespit edilmiş durumda. 2019-nCoV olarak da anılan virüs, merakla beklenen Mobile World Congress 2020 dahil pek çok etkinliğe de şüpheyle yaklaşılmasına neden oldu.

Bugüne kadar Corona virüsü tehdidi yüzünden MWC 2020’ye katılmayacağını açıklayan 3 şirket oldu. Bu şirketler LG, Ericsson ve son olarak kararını bugün açıklayan NVIDIA’ydı. Elbette virüsün Çin anakarası dışındaki etkinliklerde bile bu kadar tehdit oluşturması, Çin’deki durumu da merak ettirdi.

Xiaomi, Mi 10 serisini internet üzerinden tanıtacak:

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yakın zamanda tanıtacağı Mi 10 akıllı telefon serisi yüzünden fazlasıyla merak edilen isimlerden birisiydi. Şirketin Çin’deki Corona virüsü bu denli ciddi durumdayken etkinlik düzenleyip düzenlemeyeceği, Mi 10 serisini erteleyip ertelemeyeceği oldukça merak ediliyordu.

Bugün Xiaomi’den gelen açıklamaysa bir ilk niteliği taşıyor. Xiaomi, Mi 10 serisini tanıtacağı lansmanın tarihinde herhangi bir değişiklik yapmasa da bu lansmanı nasıl gerçekleştireceği sorununa örnek bir çözüm buldu. Şirket, etkinliğin internet üzerinden düzenleneceğini açıkladı.

Böylelikle Xiaomi, kısa tarihinde ilk kez bir amiral gemisini büyük medya kuruluşlarının davet edildiği fiziksel bir lansmanda tanıtmayacak. Xiaomi’nin internet üzerinden düzenleyeceği etkinlik, Samsung’un S20 serisini tanıtacağı etkinlikten iki gün sonra, 13 Şubat 2020’de gerçekleştirilecek.

Xiaomi’nin tanıtacağı yeni Mi 10 serisi hakkında bugüne kadar pek az şey duyduk. Duyduğumuz şeyler arasında akıllı telefonun Snapdragon 865 işlemciye, LPDDR5 RAM’e ve 108 MP ana kameraya sahip olacağı şeklindeydi. Ayrıca seride yer alacak en yüksek özellikli telefonun 66 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi’nin yeni Mi 10 serisinde bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz.