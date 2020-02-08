Yapay zeka, 5G ve vRAN gibi birçok alanda faaliyet gösteren NVIDIA, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress'e katılmama kararı aldı. Böylelikle MWC'ye katılmayacak şirket sayısı 3'e yükseldi.

Çin’de patlak veren Corona virüsü dünya genelinde de hızla yayılmaya devam ediyor. Bugüne kadar virüsü taşıdığı tespit edilen 34.893 kişi ve virüsden dolayı hayatını kaybeden 734 kişinin büyük çoğunluğu Çin’de bulunuyor. Bu yüzden de birçok şirket Çin’deki faaliyetlerini ve planlarını geçici süreyle sonlandırıyor.

Bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) bile Corona virüsünden etkilenmeye başladı. Geçtiğimiz gün MWC’ye katılmama kararı alan Ericsson’un ardından benzer bir haber de bugün NVIDIA’dan geldi. Şirket, MWC’ye katılmama kararı aldı.

NVIDIA MWC’ye katılmayacağını duyurdu:

NVIDIA’nın yaptığı açıklamada Corona virüsünden kaynaklanan halk sağlığı tehdidine vurgu yapıldı. Şirket, çalışanlarının, ortaklarının ve müşterilerinin güvenliği için böyle bir karar aldığını duyurdu. Bununla birlikte yapay zeka, 5G ve vRAN üzerine yaptıkları çalışmayı paylaşmak için sabırsızlandıklarını, etkinliğe katılmamanın da doğru bir karar olduğunu belirtti.

NVIDIA’nın kararıyla birlikte MWC’ye katılmayacağını açıklayan şirketlerin toplam sayısı 3’e ulaştı. Bu şirketler LG, Ericsson ve NVIDIA şeklinde sıralandı. İspanya’da virüse dair ilk vaka geçtiğimiz hafta bulundu. Şu anda herhangi bir tedavisi veya detaylı bilgisi olmayan virüs için birçok şirket farklı önlemler aldı.

Mobile World Congress, 24 - 27 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek. Mobil operatör ve telekom şirketlerinden oluşan bir topluluk olan GSMA, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulundu. GSMA’nın yaptığı açıklama aşağıdaki şekildeydi:

"Bağlanabilirliğin yeni bir sanayi devriminin eşiğinde olduğu bu kritik zamanda GSMA için sektörü toplamaya devam etmek büyük önem taşımaktadır. Hükümet ve bankalar, politika yapıcılar, operatörler ve endüstri liderleri aracılığıyla endüstrinin savunulması hiç bu kadar kritik olmamıştı.”

“GSMA, katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin ve personelimizin sağlığı ve güvenliği büyük önem taşıdığından Corona virüsünün MWC Barcelona 2020 üzerindeki potansiyel etkisini izlemeye ve değerlendirmeye devam etmektedir.”