Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve bu sabah erken saatlerde Çin pazarında ilk parti satışlarına başlanan Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin tüm stokları, satışa çıkarılmasının ardından yalnızca 2 dakika sonra tükendi. Bu, akıllı telefonun diğer bölgelerdeki satışları için de bazı ipuçlarını görmemize olanak sağlıyor.

Amiral gemisi sınıfının en uygun fiyatlı telefonu olan ve geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Xiaomi Mi 9 Pro, bugün erken saatlerde Çin pazarında piyasaya sürüldükten yalnızca birkaç dakika sonra tüm stokları tükendi. Xiaomi’nin beklentilerini dahi aşan bu başarı ise cihazın fiyatından kaynaklanıyor.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Çin pazarında 520 dolar (yaklaşık 2.950 TL) başlangıç fiyatından listeleniyor. Zaten piyasadaki en uygun fiyatlı amiral gemilerinden biri olan cihaz, bu fiyata bir de 5G’yi ekleyince stokların tükenmesi de pek şaşırtıcı sayılmaz. Dilerseniz satış rekorları kıran bu cihazın özelliklerine de yakından bakalım.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin özellikleri:

Tasarımsal anlamda bir devrim yaratmayan ve Mi 9 ile birebir aynı kasa görünümüne sahip olan Mi 9 Pro 5G, performans anlamında günümüz ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilmek adına Qualcomm Snapdragon 855 Plus bir yonga seti kullanıyor. Dediğimiz gibi performansı ile düşman çatlatan cihaz, bellek kısmındaysa 8 ve 12 GB olmak üzere ihtiyaca göre RAM seçeneği sunuyor.

Arka kısmındaysa üçlü kamera kurulumu sunan Mi 9 Pro 5G, ana kamera olarak 48 MP Sony IMX586 kullanıyor. Cihaz ikincil kamera olaraksa 16 MP değerinde Sony IMX481 geniş açılı kamerayı bünyesinde barındırıyor. Son ve üçüncü kamera ise 12 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera. Cihazın diğer teknik özellikleriyse şöyle:

Ekran: 6,39 inç AMOLED FHD+

6,39 inç AMOLED FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+

Qualcomm Snapdragon 855+ RAM: 8 GB, 12 GB

8 GB, 12 GB Depolama : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Arka kamera: 48 MP ana kamera, 16 MP geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera, ToF sensörü, renk sıcaklığı sensörü ve flaş

48 MP ana kamera, 16 MP geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera, ToF sensörü, renk sıcaklığı sensörü ve flaş Ön kamera: 32 MP ana kamera, geniş açılı ikincil kamera ve ToF sensörü

32 MP ana kamera, geniş açılı ikincil kamera ve ToF sensörü Batarya: 4.000 mAh, 40 W kablolu, 30 W kablosuz şarj

4.000 mAh, 40 W kablolu, 30 W kablosuz şarj Bağlantı: Bluetooh 5.1, USB Type-C, 4G LTE ve 5G, çift SIM kart, Wi-Fi 6

Bluetooh 5.1, USB Type-C, 4G LTE ve 5G, çift SIM kart, Wi-Fi 6 Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass

IP68, Corning Gorilla Glass Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma

Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma Renk: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi İşletim sistemi: Android 10 ve MIUI 11

Yurtdışı pazarında 520 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi Mi 9 Pro’nun, 5G kullanımının yaygınlaşmasıyla ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Bu cihaz için öngörülen Türkiye fiyatları ise vergiler ve kâr marjı dahil olmak üzere 6.830 TL. Cihazla ilgili detaylı inceleme ve fiyatlandırmaya da şu yazımızdan ulaşabilirsiniz.