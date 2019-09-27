Xiaomi çatısı altında piyasaya sürülen akıllı bileklik Hey Plus’ın yeni sürümü Hey Plus 1S, AMOLED paneli ve 120 mAh değerindeki bataryasıyla Çin’de ön satışa çıktı. Hey Plus 1S, eski modele göre bazı tasarım ve donanım değişiklikleriyle birlikte geliyor.

Xiaomi, 2018 yılının ağustos ayında YouPin platformu vasıtasıyla Hey Plus’ı satışa çıkarmıştı. Akıllı bileklik, Xiaomi’nin Mi Band 3’ünden birkaç zaman sonra çıkmış, daha büyük ekranı ve daha güçlü NFC fonksiyonuyla bir üst versiyon olarak düşünülmüştü. Çinli teknoloji devi, şimdi Hey Plus 1S adıyla ürünün yeni sürümünü satışa sunuyor.

Pekin merkezli bir e-ticaret platformu olan Jingdong’ta ön satışta olan yeni ürün, 25 dolarlık (142 TL) fiyat etiketine sahip. Bu cihazın bir ilginç özelliği, geçtiğimiz sene çıkan 34 dolarlık fiyat etiketine sahip modelden daha ucuz olması.

Hey Plus 1S özellikleri:

Bir önceki model, daha eliptik bir şekle sahipken Hey Plus 1S, dikdörtgen bir ekranla geliyor. 0,95 inçlik AMOLED bir panele sahip olan ekran, 24 bit gerçek renk desteği sunuyor. Su ve çizilmelere karşı dayanıklılığı bulunan ekran, Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Hey Plus 1S, 50 ATM’ye kadar su basıncına da dayanabiliyor.

Geçtiğimiz seneki modelde oldukça başarılı olan NFC, bu sene de cihazda yer alan özellikler arasında bulunuyor. Çok işlevli NFC yongası, otobüs kartı ve temassız ödeme destekleri sunuyor. NFC, bunun haricinde akıllı bilekliğin akıllı kapı kilitleri için sanal anahtar olarak çalışmasını da sağlıyor. Diğer birçok akıllı bileklikte olduğu gibi Hey Plus 1S’te de uyku takibi, çağrı bildirimleri, mesaj uyarıları gibi özellikler yer alıyor.

120 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan cihaz, bekleme modundayken 18 gün boyunca çalışabiliyor. Cihazda ayrıca kendine özgü HeyOS işletim sistemi bulunuyor. Cihazın resmi olarak ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.