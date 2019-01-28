Xiaomi Mi 9'un Üç Arka Kamera ile Geleceği Doğrulandı

Sızdırılan yeni bir Xiaomi Mi 9 posteri, cihazın üç arka kamera ile geleceğini doğruladı. Ayrıca Xiaomi başkanı ve CEO'su, yaptıkları paylaşımlarla cihazın lansman tarihinin ipucunu vermiş olabilirler.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, genellikle bütçe dostu akıllı telefonları tüketicilerin takdiri toplamış olsa da şirketin amiral gemisi segmentindeki Mi serisi de Galaxy S ya da iPhone modellerine servet harcamak istemeyenler için oldukça iyi bir alternatif olmuştur. Xiaomi başkanı Lin Bin ve şirket CEO’su Lei Jun’un kısa aralıklarla ‘9120’ sayısını içeren paylaşımda bulunmaları, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9’un 19 Şubat’ta tanıtılacağının düşünülmesine neden oldu. (9120’yi ters çevirdiğinizde 02.19 yani 19 Şubat oluyor.)

Xiaomi’nin lansman için 19 Şubat tarihini seçmesi son derece ilginç bir tercih olacaktır. Zira bir gün sonra (20 Şubat) Samsung, yeni amiral gemileri olacak Galaxy S10 serisini tanıtacak. Üstelik aynı lansmanda ilk katlanabilir Samsung akıllı telefonun da gün yüzüne çıkması bekleniyor. Dolayısı ile Xiaomi, Galaxy S10’lardan hemen önce kendi amiral gemisini tanıtarak spotları Samsung’dan alıp kendi üzerine çevirmek istiyor olabilir. Ancak Mi 9’un Galaxy S10’un gölgesinde kalıp olması gerekenden daha az ses getirmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir.

Xiaomi Mi 9 ile ilgili gerçekleşen sızıntılara göre cihaz 6.4 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Snapdragon 855 işlemci ve 6GB kapasiteli RAM, 3500mAh’lik bataryadan gücünü alacak. Ayrıca cihazın 48MP + 12MP ve 24MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olaması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni Mi 9 afişleri, cihazın üçlü arka kamera kurulumu ile geleceğini doğruluyor. Dahası, postere göre ekrana gömülü parmak izi tarayıcı Xiaomi Mi 9 için model ayırt etmeksizin varsayılan bir özellik olacak.