Samsung Galaxy M20 ve Galaxy M10 - Fiyat ve Özellikler

Samsung, uzun süredir merakla beklenen yeni giriş seviye akıllı telefonları Galaxy M10 ve Galaxy M20'yi inanılmaz uygun fiyat etiketi ile resmen tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, haftalardır devam eden sızıntılar ve tanıtım kampanyalarının ardından Çinli rakiplerinin giriş segmentindeki üstünlüklerini bitirmek için geliştirdiği yeni Galaxy M serisini tanıttı. Galaxy M10 ve Galaxy M20 adında iki ayrı modelden oluşan seri, Infinity-V ekran tasarımına sahip ilk akıllı telefonlar olarak göze çarpıyor. Samsung’un çentikli ekran tasarımını resmi olarak benimsemiş olduğu Galaxy M serisi, Samsung akıllı telefon deneyimini uygun fiyatlı olarak sunmayı hedefliyor.

Tasarımlarına baktığımızda iki cihaz arasında neredeyse hiç fark görmüyoruz. Boyutlarını hesaba katmayacak olursak; Galaxy M serisi, Infinity-V adında damla çentikli bir tasarıma sahip. Cihazın ince çerçeveli yapısı, giriş segmentte üst seviye bir ekran deneyimi sunulmasını sağlıyor. Cihazların arka panelinde cam yerine alüminyum malzeme kullanılmış. Bu durum, şıklık adına eksi gibi görünse de dayanıklılık adına bir artı sayılabilir. Çift arka kamera sol üst köşede bulunurken, parmak izi tarayıcı arka panelinde ortasında konumlanmış.

Samsung Galaxy M10 Özellikler

6,22 inç (1520×720 piksel) HD+ TFT ekran

Samsung Exynos 7870 işlemci, Mali-G71 GPU

2GB/3GB RAM, 16GB/32GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera

5 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

3430mAh batarya

Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5

Samsung Galaxy M20 Özellikler

6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ TFT ekran

Samsung Exynos 7904 işlemci, Mali-G71 GPU

3GB/4GB RAM, 32GB,64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera

8 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

5000mAh pil, 15W hızlı şarj

Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5

2GB RAM’li Galaxy M10, 7.990 Hint Rupisi (~600 TL) fiyat etiketi ile; 3GB RAM’li Galaxy M10, 8.990 Hint Rupisi (~670 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 3GB RAM’li Galaxy M20 için fiyat 10,990 Hint Rupisi (~820 TL) olarak açıklanırken; 4GB RAM’li Galaxy M20 için 12,990 Hint Rupisi (~970 TL) olarak açıklandı.