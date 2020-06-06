Xiaomi Mi CC10’un Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin önümüzdeki dönemlerde tanıtacağı akıllı telefonu Mi CC10'un 120x'e kadar dijital yakınlaştırmayı destekleyeceği ortaya çıktı. Aynı zamanda 108 megapiksellik bir kamerayla gelecek olan akıllı telefon, gücünü ise Snapdragon 775G yonga setinden alacak.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, 120x yakınlaştırmayı destekleyen Mi CC10 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. ‘CAS’ kod adıyla anılan akıllı telefonun, geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılan Mi CC9 ve kasım ayında tanıtılan Mi CC9 Pro’nun devamı niteliğinde olması bekleniyor.

Xiaomi, 108 megapiksel kamera sensörlerini üst düzey akıllı telefonları için bir trend hâline getirdi. Bu modelde de yine 108 megapiksellik bir sensör göreceğimiz ancak bu sensörün Mi CC9 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro’da kullanılan Samsung HM1 sensörü olmayacağı söyleniyor. Bunun yerine cihazda, henüz Samsung tarafından duyurulmayan HM2 adı verilen bir sensör yer alacak.

Mi CC10 neler sunacak?

Donanım kısmında gücünü 5G destekli Snapdragon 775G’den alacak olan Mi CC10, kamera kısmında 120x’e kadar dijital yakınlaştırma ve 12x’e kadar optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Buna karşılık piyasada kameralarıyla dikkat çeken Mi CC9 Pro, Mi Note 10 ve en yeni Mi 10 Lite Zoom Edition yalnızca 5x’e kadar optik, 50x’e kadar dijital yakınlaştırmaya imkân sağlıyor.

Kamera yetenekleriyle dikkat çeken bu akıllı telefonun, böyle yüksek yakınlaştırmaları en az kalite kaybıyla yapabilmesinde kullanılan yeni 108 megapiksellik sensörün ve diğer periskop lensinin büyük rolü olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Mi CC10’un gerçekten de iddia edildiği gibi yüksek oranlarda yakınlaştırmaları en az kalite kaybıyla yapıp yapmayacağını ise ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.

Xiaomi’nin adeta teleskop gibi yakınlaştırma yapacak yeni akıllı telefonu Mi CC10 ile ilgili bilinenler ne yazık ki şimdilik bu kadarla sınırlı. Sektöre yakın kaynaklar, Mi CC10’un önümüzdeki ayın başlarında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Bu tarihe kadar herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.