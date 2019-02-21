Çinli telefon üreticisi Xiaomi, 2019 yılında cihazlarına ait Kernel kodlarını daha hızlı yayınlamayı planlıyor.

Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 SE için Çin’de bir tanıtım etkinliği yapıldı. Telefonların tanıtımında bir sürpriz yapan firma, yeni telefonlarına ait kernel kaynak kodlarını da yayınladı.

Xiaomi’nin telefonları uygun fiyatlarıyla geniş tüketici kitlelerini cezbediyor. Buna ek olarak firma üçüncü parti geliştiricileri de destekliyor. Böylece geniş bir geliştirici komünitesine de sahip olan Çinli dev müşterilerinin telefonlarını özelleştirebilmesinin de yolunu açıyor. Firma daha önce de bootloader kilidi açılması için yapılan talepleri göz önüne alarak bootloader kilidini erkene almıştı.

Xiaomi, geçmişte çok daha katı bir tutuma sahip olmasıyla biliniyordu. Firmanın bazı modelleri için kernel kodları hiç yayınlanmamıştı. Çinli telefon üreticisi yeni cihazlarında kernel kodlarının kısa sürede yayınlanmasını garanti altına alacak çalışmalar yaptı. Eski cihazların da kernel kodları, Honor’un GPL’ye yönelik yükümlülükleri kapsamında kaynak kodlarına kavuştu. Xiaomi’nin şirket içi hedefleri arasında kaynakların üç ay içerisinde yayınlanması da yer alıyordu. Haliyle bir günde kaynakların açıklanması hoş bir sürpriz oldu.

Xiaomi’nin bir mühendisi, kendi Weibo sayfasından firmanın 2019’da cihazlara ait kernel kodlarını en kısa sürede açıklamayı planladığına işaret etti. Bu politika hem yeni duyurulan cihazlar hem de eski ürünler için geçerli olacak. Mi 9 SE’nin kernel kaynak kodları da çok yakın zamanda duyurulacak. Mi Box ve Mi TV de aynı şekilde kodları erkenden açıklanan cihazlar arasında yer alacak. Bu da bahsi geçen politikanın sadece telefonlar ile kısıtlı kalmayacağını gösteriyor.