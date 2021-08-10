Xiaomi Mi Mix 4 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Mi Mix 4'ü resmen duyurdu. Ekran altına gömülü ön kamerayla gelen telefon, bu sayede ön tarafında baştan aşağı kesintisiz bir ekran deneyimi sunuyor. İşte Xiaomi Mi Mix 4'ün tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı dahil tüm detaylar...

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni akıllı telefonu Mi Mix 4'ü resmen duyurdu. Xiaomi hayranlarının bir süredir büyük bir heyecanla bekledikleri telefon, sahip olduğu ekran altına gömülü kamerası ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, tüketiciye neler sunuyor?

Xiaomi Mi Mix 4, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan CUP AMOLED ekranla geliyor. CUP ibaresi, telefonun ön kamerasının ekran altına gömülü olduğunu anlatıyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 480 Hz dokunma hassasiyeti, Dolby Vision ve HDR10+ gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Telefonunun ekran panelinin altına yerleştirilmiş olan ön kamera ise 20 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888+ işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun işletim sistemi Android 11 tabanlı MIUI olarak karşımıza çıkarken batarya konusunda da benzersiz özellikler görüyoruz. 4.500 mAh kapasiteli bataryanın sahip olduğu 120 watt kablolu hızlı şarj desteği, cihazın yalnızca 21 dakikada tam şarj olmasını sağlıyor. Eğer zaman sorununuz varsa, boost modunu açarak telefonunuzun 15 dakikada şarj olmasını da sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu telefonun 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Xiaomi Mi Mix 4'ün arka kısmına baktığımızda, 108 MP çözünürlük sunan ana kamerayı görüyoruz. Bu ana kameraya 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP de periskop kamera eşlik ediyor. Telefonun periskop kamerası 5x optik, 50x dijital yakınlaştırma imkanı sunuyor. Ayrıca bu kamera kurulumunda daha iyi bir video çekim deneyimi için OIS desteği sunuluyor.

Xiaomi Mi Mix 4 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde CUP AMOLED ekran, 120 Hz tazeleme, 480 Hz dokunma hassasiyeti, Dolby Vision ve HDR10+

6,67 inç büyüklüğünde CUP AMOLED ekran, 120 Hz tazeleme, 480 Hz dokunma hassasiyeti, Dolby Vision ve HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+

Qualcomm Snapdragon 888+ RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1)

128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 20 MP (ekran altına gömülü)

20 MP (ekran altına gömülü) Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 8 MP

108 MP + 13 MP + 8 MP Batarya: 4.500 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

4.500 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IR Blaster

Xiaomi Mi Mix 4 çıkış tarihi ve fiyatı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu Mi Mix 4, siyah, beyaz ve gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Telefonun çok yakında Çin pazarına giriş yapacağını açıklayan Xiaomi yetkilileri, uluslararası bulunabilirlik durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar. Telefonun fiyatı ise şöyle açıklandı...