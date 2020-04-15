Xiaomi, Yeni Çift Modlu Mini Bluetooth Klavyesini Tanıttı

Xiaomi, boyutu küçük, işlevi büyük MIIIW Air 85 mini Bluetooth klavyeyi tanıttı. Şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken MIIIW Air 85, çift modlu kablosuz bağlantıyı destekliyor.

Xiaomi'nin ekolojik zincir şirketi olan MIIIW, MIIIW Air 85 adlı çift modlu mini Bluetooth klavyesini ortaya çıkardı. İnternet üzerinden yapılan etkinlikle tanıtılan MIIIW Air 85, adından da anlaşılacağı gibi üzerinde 85 tuşla geliyor.

Kavisli kenarlara ve 7.8 mm kalınlığa sahip olan MIIIW Air 85 klavye, standart klavyelerin aksine yuvarlak tuşlarla geliyor. Klavyenin arka kısmı, daha kolay yazma ve parmak yorgunluğunu azaltmak için 8 derecelik bir yüksekliğe kaldırılabiliyor. Tuşlara lazer teknolojisi kullanılarak işlenmiş karakterler, daha güzel ve cesur bir tasarım ortaya koyuyor.

Çift modlu kablosuz bağlantı

MIIIW Air 85, kablosuz çift modlu Bluetooth bağlantıyı destekliyor. Yani Bluetooth bağlantısının yanı sıra özel bir USB kablosuz alıcı ile de cihazlara bağlanabiliyor. Üzerindeki özel tuşlar sayesinde iki bağlantı modu arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Ayrıca Windows, Android, iOS ve MacOS desteği ile birlikte gelen klavye, işletim sistemi modunu değiştirmek için de bir tuşa sahip. MIIIW Air 85 çift modlu Bluetooth mini klavye, siyah ve pembe renk seçenekleriyle 22 dolardan satışa sunuldu.