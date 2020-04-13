Xiaomi kurucu ortağı Lei Jun, Çin'in sosyal medyası Weibo'da ilginç bir paylaşım yaptı. Sırayla dizilmiş 15 farklı telefon modelini gösteren bu paylaşım, Jun'un 2019 yılında test ettiği 15 telefon modelini sergiliyordu.

Akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi. Çinli teknoloji üreticisi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü hem amiral gemisi hem de bütçe dostu telefonları ile tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. 2020 yılında da çalışmalarını sürdürmeye devam eden şirket, popülaritesinden hiçbir şey kaybetmemek için elinden geleni ardına koymayacak gibi görünüyor.

Şimdiyse Xiaomi'nin kurucu ortağı Lei Jun, Çin'in sosyal medyası olan Weibo üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Jun'un paylaşımı, üst üste dizilmiş pek çok akıllı telefondan oluşuyordu. Jun, bu akıllı telefonların hepsini 2019 yılında, test amaçlı olarak kullanmıştı. Jun'un sergilediği telefonlar, Xiaomi'nin 2019 yılında piyasaya sürdüğü modellerin denenmiş versiyonlarıydı.

Lei Jun'un 2019 yılında test ettiği 15 akıllı telefon modeli

Yukarıda yer alan fotoğrafta; Mi 10 Pro, Mi CC 9 Pro, Mi CC 9, Mi 9, Black Shark 3, Black Shark 2, Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Redmi 8A ve Redmi 7A bulunuyor. Bu görüntü, Xiaomi'nin kurucu ortaklarından Lei Jun'un, şirketin geliştirdiği akıllı telefonlarla fazlasıyla haşır neşir olduğunun bir göstergesi.

Aslına bakacak olursak akıllı telefon sektöründe çalışan şirketlerin büyük bir bölümü, bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Şirket patronları, henüz piyasaya sürülmemiş olan modelleri deneyimleyerek, telefon ile ilgili hem bilgi sahibi oluyor hem de son sözü söylüyorlar. Mühendisler de aldıkları tepkiler kapsamında gerekli iyileştirmeleri yapıyor ve telefonu hazır hale getiriyorlar.