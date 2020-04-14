MIUI 12 ile Gelecek Bazı Özellikler Ortaya Çıktı (Video)

MIUI 12, yılın ilerleyen döneminde beta sürümüyle Xiaomi kullanıcılarına sunulacak. MIUI 12'nin erken beta sürümünde yer alan bazı gizli özellikler, yeni bir videoda ortaya çıktı. Yeni özellikler daha çok cihazın ne kadar kullanıldığı konusuna odaklanıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12 kullanıcı arayüzü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. MIUI 12'nin resmi olarak yayınlanmasını beklerken, yeni arayüzle ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor.

MIUI 12 özellikleri hakkında daha önce bazı bilgiler gelmişti. MIUI 12 arayüzü ile gelecek yenilikler arasında, yeni gezinti çubuğu ve hareketler, animasyonlu çoklu görev özelliği, yeni kamera arayüzü, sistem genelinde karanlık mod ve yeni bildirim sistemi gibi özellikler yer alıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir video, arayüzdeki diğer gizli özelliklere ışık tutuyor.

MIUI 12'nin bilinmeyen özellikleri:

Yeni ekran süresi uygulaması

MIUI 12'nin yeni ekran süresi özelliği, kullanıcıların ekran kullanım süresini tam olarak görmelerini sağlıyor. Özellik, kullanıcıların cihazlarını gün içinde ne kadar süre kullandıklarını gösteriyor. Ekran süresi ayrıca her uygulama için harcanan ekran kullanım süresi hakkında da detaylar sunacak. Ayrıca, kullanıcılar ekran süresi sınırı belirleyebilecekler ve böylece cihazın kilidini kaç kez açtıklarını görebilecekler. Son olarak, masaüstünde bir kısayol simgesi oluşturabilecek ve tek bir tıklama ile tüm ekran kullanım bilgilerini alabilecekler.

Odak modu

Ekran süresiyle ilişkili olan bir diğer özellik Odak Modu. Telefonu kullanmadan başka bir şeye odaklanması gereken kullanıcılar, odak modunu ihtiyacı olan süre boyunca etkinleştirebilecek. Böylece 20 dakika ile 180 dakika arasında süre belirleyerek, akıllı telefonun tüm bildirimlerini otomatik olarak sessize alabilecekler.

Titreşim önleyici

Titreşim önleme modu, düşük ışık koşullarında göz yorgunluğunu azaltmak için titreşimi azaltmayı amaçlıyor. Böylece gece saatlerinde telefonlarıyla vakit geçirmeyi seven kullanıcılar, karanlıkta gözleri yorulmadan telefonlarını kullanabilecekler. Ayrıca titreşim önleme modunun arayüzünde "yenileme hızı" özelliği de yer alıyor. Ancak, nasıl çalıştığı hakkında bilgi verilmiyor.

Yeni özellikler MIUI 12'nin erken beta sürümünde tespit edildi. Bu nedenle özelliklerin nihai durumu hakkında konuşmak için biraz erken. Yine ne erken beta süreci kullanılmaya devam edildikçe yeni arayüz hakkında özellikler ortaya çıkmaya devam edecektir.

MIUI 12'nin gizli özelliklerini gösteren video