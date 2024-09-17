Xiaomi, Mijia markası altında yeni bir el feneri tanıttı. Fener özellikle açık alanda zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Xiaomi'nin Mijia markası altında çıkardığı pek çok dikkat çekici ürün bulunuyor. Bu ürünlerin en sonuncusu ise Mijia Çok Fonksiyonlu Taşınabilir El Feneri oldu. Daha önce kitle fonlama aşamasında karşımıza çıkan fenerin seri üretime geçmesi ile birlikte özellikleri de kesinleşti.

Mijia el feneri, oldukça kompakt bir tasarıma sahip ve oldukça da hafif, sadece 125 gram ağırlığa sahip. El fenerinin çapı ise yalnızca 3 santimetre, bu da feneri cepte taşımayı oldukça kolay hâle getiriyor. El fenerinde siyah renkli spor bir tasarım tercih edildiği göze çarpıyor.

Dört farklı modu bulunuyor

Mijia Çok Fonksiyonlu Taşınabilir El Feneri, dört farklı modla geliyor. Bu modlar yüksek parlaklık, ambiyans ışığı, mum ışığı ve acil durum modu olarak belirlenmiş durumda. Ambiyans modunda ayrıca ışığın sıcaklığını ayarlamak da mümkün oluyor.

3100 mAh lityum bataryaya sahip olan el feneri, 30 saatlik kullanım süresi sunuyor. Böylece uzun süreli yolculuklarda ya da elektrik kesintileri yaşandığında feneri rahatça kullanabilmek mümkün oluyor.

Açık alanlarda kullanılmak üzere üretilen fenerin alt kısmında gizli bir kancası da bulunuyor. Böylece kamp yaparken ya da başka aktiviteler sırasında feneri asmak da mümkün oluyor. Fenerin bir de acil durum SOS modu bulunuyor. 1000 lümen aydınlatma sağlayan fener, IP68 su geçirmezlik sertifikasına da sahip.

Xiaomi yeni el fenerinin fiyatını 129 yuan (620 TL) olarak açıkladı.