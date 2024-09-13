Xiaomi 14T ve 14T Pro’nun çıkış tarihi 26 Eylül olarak belirlendi. Yeni amiral gemisi modellerinin render görüntüleri sızdırıldı.

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri, Xiaomi 14T ve 14T Pro, nihayet tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Bu telefonların tasarımları ve çıkış tarihleri netleşti. Xiaomi, 14T ve 14T Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu ve telefonların Leica lensleriyle donatılmış olacağını açıkladı.

Sızıntılarla birlikte, Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun render görüntüleri de paylaşıldı. Xiaomi 14T, dört renk seçeneğiyle sunulacakken, 14T Pro üç renk opsiyonu ile geliyor. Her iki modelde de Leica markalı kameralar bulunacak.

144 Hz ekran yenileme ve 512 GB depolama seçenekler

Xiaomi 14T, 6,67 inç 1,5K AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 8300-Ultra işlemci ve 12 GB RAM ile gelecek. 14T Pro ise daha güçlü Dimensity 9300+ işlemciye ve 512 GB depolama kapasitesine sahip olacak. Kamera sistemlerinde her iki modelde de 50 MP ana sensör bulunacak. 14T, 144 Hz ekran yenileme hızı ve 4.000 nit parlaklık sunarken, 14T Pro daha yüksek performans ve şarj hızlarıyla öne çıkacak.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi, özellikle güçlü donanımları ve Leica işbirliği ile dikkat çekiyor. 26 Eylül'de yapılacak lansmanla birlikte, telefonların detayları daha da netleşecek.