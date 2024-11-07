Xiaomi, 13L kapasiteye sahip Mijia Elektrikli Buhar Makinesi N1'i tanıttı. 8 pişirme programı ve hızlı ısıtma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi, çeşitli yemek pişirme işlemlerini tek bir cihazda birleştiren yeni ürünü Mijia Elektrikli Buhar Makinesi N1’i tanıttı.

13L kapasiteye sahip bu model, farklı pişirme seçenekleriyle günlük yemek hazırlıklarını daha pratik hale getirebilmeyi hedefliyor.

Xiaomi’nin yeni buharlı pişiricisinin özellikleri

Mijia Elektrikli Buhar Makinesi N1, 13L kapasiteye ve iki ana bölmeye sahip. Bölmeler 3L’lik haşlama tenceresi ve 10L’lik buharlama alanı olarak ayrılmış. Kullanıcılar bu yapıyı aynı anda birden fazla yemek pişirebilmek için rahatlıkla kullanabiliyor olacaklar. 1500W ısıtması sayesinde ise suyun kaynaması hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Böylelikle 2L suyu 10 dakikada kaynatabiliyor olacak. Ayrıca 5 farklı ısı seviyesi ve NTC sensörleri ile hassas sıcaklık kontrolü de sağlanıyor olacak.

Buhar makinesi, sekiz adet pişirme programı sunuyor. Erişte, deniz ürünleri, et, balık ve yumurta gibi yemekler için özel ayarlar bulunuyor. Kullanıcılar bu ayarlarla yemeklerin ideal dokusuna ve tadına kolayca ulaşabiliyor olacaklar. Temizlik açısından da kullanışlı bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. 304 paslanmaz çelikten yapılmış buhar rafı ve yapışmaz tencere iç yüzeyi sayesinde temizliği son derece kolay olacağa benziyor.

Mijia Elektrikli Buhar Makinesi N1 fiyat bilgisi

Xiaomi’nin yeni buharlayıcısının fiyatı ise şu an için 28 dolar olarak belirlenmiş durumda. 10 Kasım'da ise satışa sunulması bekleniyor.