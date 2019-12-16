Xiaomi, Redmi 7A İçin MIUI 11 Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi, sonunda MIUI 11 güncellemesini Redmi 7A modeli için kullanıma sunuyor. Güncelleme, yeni uygulamalar sunmakla beraber kullanıcıya daha sade bir arayüz tasarımı sağlayacak.

Akıllı telefon devi Xiaomi, geçtiğimiz temmuz ayında Redmi 7A'yı Android 9 uyumlu MIUI 10.2 yazılım versiyonu ile kullanıma sunmuştu. Ağustos ayında ise şirket, portre modunu da beraberinde getiren MIUI 10.2.7.0 güncellemesini yayınlamıştı. Xiaomi Redmi 7A kullanıcılarının uzun süredir beklediği MIUI 11.0.1.0 güncellemesi ise yakın zamanda telefonlara ulaşmak üzere dağıtılmaya başlandı.

Fiyat/performans açısından uygun denilebilecek bu telefonun özelliklerini sıralamamız gerekirse; 5,45 inç HD 18:9 ekrana sahip Xiaomi Redmi 7A, Snapdragon 439 işlemciye, 5 megapiksel ön kameraya ve 12 megapiksel Sony IMX486 arka kameraya sahip. 4.000 mAh gücünde bir bataryayla gelen Redmi 7A, 10 W hızlı şarjı destekliyor. 2 GB RAM bulunan telefonda aynı zamanda 16 GB dâhili hafıza sunuluyor. Gelin teknik özelliklerine değindiğimiz cihaza gelen güncellemeye yakından bakalım.

MIUI 11 güncellemesi ne getiriyor?

Çinli marka Xiaomi, şimdi de Redmi 7A kullanıcılarına MIUI 11 güncellemesini sunuyor. Tam adı MIUI 11.0.1.0.PCMINXM olan bu güncellemenin boyutu 726 MB. Güncelleme, Android'in geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan güvenlik iyileştirmelerini içermekle birlikte bazı yeni uygulamalar ve tasarıma dayalı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Telefona minimal bir tasarım sunmanın yanında güncelleme, Hızlı Yanıtlar, Mi Share, yeni ses efektleri, güncellenmiş Dosya Yöneticisi gibi birçok özelliği de Redmi 7A kullanıcılarına sağlıyor.

Güncelleme size hâlâ ulaşmadıysa internet üzerinden kendiniz indirebilirsiniz fakat bu metodun düzgün çalışıp çalışmadığı kesin değil. MIUI 11 güncellemeleri verilen tarihlere göre kullanıma açılacak. Yine internet üzerinden güncellemeleri takip ederek güncellemenin otomatik olarak gerçekleşmediği durumlarda telefonunuzu güncel tutabilirsiniz.