Tümü Webekno
Paen sırt çantasında indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi'nin Emektar Arayüzü MIUI Fiilen Tarih Oldu: Güncellenecek Telefon Kalmadı!

Xiaomi için MIUI arayüz devri fiilen sona erdi. Şirketin elinde, bu arayüz için güncelleme sunacağı bir akıllı telefon kalmadı. Sadece Redmi A2 ailesi hâlâ destek kapsamında ancak bu da gelecek ay sona eriyor.

Xiaomi'nin Emektar Arayüzü MIUI Fiilen Tarih Oldu: Güncellenecek Telefon Kalmadı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin akıllı telefonlarına yıllar boyunca hayat veren MIUI arayüzü ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Xiaomi, bu işletim sistemini an itibarıyla tamamen öldürdü. Sadece bir akıllı telefon, gelecek ay son kez MIUI güncellemesi alma ihtimaline sahip.

Xiaomi, bundan birkaç yıl önce MIUI arayüzünden vazgeçti. Bunun yerine HyperOS olarak isimlendirilen yeni yazılıma geçildi. O günden beri piyasaya sürülen cihazlar, bu yeni arayüz ile kutusundan çıktı. Ancak şirketin taahhütleri doğrultusunda MIUI güncellemeleri, bazı cihazlar için bugüne kadar devam etti.

Hâlâ MIUI ile desteklenen son telefon: Redmi A2!

Başlıksız-1

Xiaomi'nin resmî destek sayfasında yer alan bilgilere göre hâlâ MIUI güncellemeleri alan bir telefon modeli bulunuyor. O model, Redmi A2. A2+ versiyonu da bulunan telefon için resmî destek süresi ise 24 Mart 2026 tarihinde sona erecek. İşte bu tarih geldiği zaman MIUI, fiilen ölmüş olacak.

Xiaomi Hem iOS Hem Android'le Çalışan Takip Cihazı Tag'i Duyurdu: İşte Fiyatı! Xiaomi Hem iOS Hem Android'le Çalışan Takip Cihazı Tag'i Duyurdu: İşte Fiyatı!

Bu arada; Redmi A2 için MIUI özellik güncellemesi yayımlanması beklenmiyor. Şirket, arayüzü tamamen sonlandırmadan önce son bir güvenlik güncellemesi veya düzeltme paketi yayımlayabilir. Şimdilik bununla ilgili yapılmış bir açıklama yok ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu özellikle belirtelim.

Akıllı Telefon Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Resmen Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri!

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Resmen Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri!

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com