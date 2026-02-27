Xiaomi'nin Emektar Arayüzü MIUI Fiilen Tarih Oldu: Güncellenecek Telefon Kalmadı!

Xiaomi için MIUI arayüz devri fiilen sona erdi. Şirketin elinde, bu arayüz için güncelleme sunacağı bir akıllı telefon kalmadı. Sadece Redmi A2 ailesi hâlâ destek kapsamında ancak bu da gelecek ay sona eriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin akıllı telefonlarına yıllar boyunca hayat veren MIUI arayüzü ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Xiaomi, bu işletim sistemini an itibarıyla tamamen öldürdü. Sadece bir akıllı telefon, gelecek ay son kez MIUI güncellemesi alma ihtimaline sahip.

Xiaomi, bundan birkaç yıl önce MIUI arayüzünden vazgeçti. Bunun yerine HyperOS olarak isimlendirilen yeni yazılıma geçildi. O günden beri piyasaya sürülen cihazlar, bu yeni arayüz ile kutusundan çıktı. Ancak şirketin taahhütleri doğrultusunda MIUI güncellemeleri, bazı cihazlar için bugüne kadar devam etti.

Hâlâ MIUI ile desteklenen son telefon: Redmi A2!

Xiaomi'nin resmî destek sayfasında yer alan bilgilere göre hâlâ MIUI güncellemeleri alan bir telefon modeli bulunuyor. O model, Redmi A2. A2+ versiyonu da bulunan telefon için resmî destek süresi ise 24 Mart 2026 tarihinde sona erecek. İşte bu tarih geldiği zaman MIUI, fiilen ölmüş olacak.

Bu arada; Redmi A2 için MIUI özellik güncellemesi yayımlanması beklenmiyor. Şirket, arayüzü tamamen sonlandırmadan önce son bir güvenlik güncellemesi veya düzeltme paketi yayımlayabilir. Şimdilik bununla ilgili yapılmış bir açıklama yok ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu özellikle belirtelim.