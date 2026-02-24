Tümü Webekno
Xiaomi Hem iOS Hem Android'le Çalışan Takip Cihazı Tag'i Duyurdu: İşte Fiyatı!

Xiaomi, akıllı takip cihazını resmen duyurdu. Xiaomi Tag olarak isimlendirilen ve çoklu platform desteği sunan cihaz, iOS veya Android fark etmeden tüm cihazlarda kullanılabiliyor. Peki Xiaomi Tag'in fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den bomba bir hamle geldi. Şirket, akıllı takip cihazı Xiaomi Tag'i resmen duyurdu. Oldukça uygun fiyatlı olan ürün, sahip olduğu çoklu platform desteği ile herkesi sevindirecek gibi görünüyor.

Xiaomi'nin kayıp eşya bulucusu, kompakt bir tasarıma sahip. Yaklaşık 10 gram ağırlığında ve 7,2 mm kalınlığında olan cihaz, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantı desteği sunuyor. Ayrıca bu akıllı takip cihazı, değiştirilebilir yapıda CR2032 pil ile çalışıyor. Xiaomi, tek bir pilin 1 yıla kadar kullanım imkânı sunacağını söylüyor.

Karşınızda Xiaomi Tag

Xiaomi Tag'in en önemli özelliği, az önce de bahsettiğimiz gibi çoklu platform desteği. Bu özellik, Apple Tag gibi cihazların aksine platform ayrımı yapmıyor. Kullanıcı olarak yapmanız gereken tek şey cihazı temin ettikten sonra Apple Find My ve Google Find Hub gibi uygulamalara tanımlamak. Sahip olduğu IP67 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık gösteren cihaz, telefondan bastığınızda ses çıkarak yerleşik hoparlöre ve nesneden uzaklaştığınızda telefonunuza bildirim gönderebilecek olması ile de dikkat çekecek.

Xiaomi, Aşırı Uygun Fiyata 120 Hz Yenileme Hızı ve QHD Çözünürlük Sunan Monitör Tanıttı Xiaomi, Aşırı Uygun Fiyata 120 Hz Yenileme Hızı ve QHD Çözünürlük Sunan Monitör Tanıttı

Xiaomi Tag, uygun fiyatı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. An itibarıyla Malezya'da satışa sunulan ürün, tekli olarak satın alınması hâlinde 20 dolar olacak. 4'lü paket satın alan tüketiciler ise 77 dolar ödeyecekler.

