Xiaomi MWC 2019 Tanıtım Canlı Yayını Nasıl İzlenir?

Xiaomi'nin MWC 2019'da yeni tanıtacağı pek çok teknoloji bulunuyor. Şirket, bu teknolojileri tüm dünyaya duyurmak için YouTube kanalından canlı yayın yapacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nde(MWC) yeni ürün ya da ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Dünya çapında birçok teknoloji sever tarafından takip edilen marka, Barcelona'daki etkinlikte yeni ürünlerini dünyaya sunacak.

Samsung'un Galaxy Fold'u yeni piyasaya sürdüğünü ve Huawei'nin Mate X katlanabilir akıllı telefonu tanıtacağı düşünülürse, MWC 2019'da katlanabilir telefon teknolojileriyle alakalı birçok gelişme görecekmişiz gibi gözüküyor.

Xiaomi'nin en heyecan verici telefonu, son haftalarda sosyal medyada çokça dillendirilen katlanabilir telefon olarak gözüküyor. Bu cihazın resmi bir adı veya piyasaya çıkış tarihi yok. Ancak Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nde bu cihazı tanıtabilir.

Xiaomi MWC 2019 canlı yayın nasıl izlenir?

Dünyanın her yerindeki Xiaomi hayranları, markanın YouTube kanalında yapmış olduğu canlı yayın videosunu izleyerek tüm gelişmeleri takip edebilirler.