Xiaomi Mi 9 Transparent Modelinin En Detaylı Görüntüleri

Xiaomi, Mi 9 Transparent modelini duyurdu. Cihaz arka panelinin şeffaf olmasıyla dikkat çekti.

Xiaomi, geçtiğimiz sene amiral gemisi Mi 8’i tanıttığı zaman cihazın Explorer isimli bir modelini de tanıtmıştı. Bu modelde göze çarpan özellik ise cihazın arka panelinin iç aksamları göstermesiydi. Tabii ki bir süre sonra gördüğümüz akşamların aslında gerçek olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, benzer bir yolu izlemeye karar verdi ve Mi 9 cihazının Transparent modelini duyurdu.

Mi 9 Transparent modeli standart Mi 9 cihazlarıyla büyük bir benzerlik gösteriyor. Hatta arka panel hariç telefonun aynı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 6,39 inçlik dev AMOLED ekranındaki damla çentik sayesinde devasa bir ekranı bizlere sunan cihaz, Gorilla Glass’ın 6. nesil teknolojileriyle korunuyor. Cihazın USB Type-C bir girişi bulunduğunu söylemekte de fayda var.

Arka tarafa baktığınızda Mi 8’de olduğu gibi sahte cihaz aksamlarını görebiliyorsunuz. Aksamlar gerçek olmasa bile telefona farklı ve hoş bir görüntü kattığını da söyleyebiliriz. Qualcomm’un logosunu bulunduran anakart üzerinde kablosuz şarj bobini de yer alıyor.

Cihazın içine baktığımızda Mi 9 Transparent Edition’ın 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayla geldiğini biliyoruz. Birincil kamerasının 48 MP f/1,47 olduğunu ve ayrıca 7 parçalı lensi kullandığını da söyleyebiliriz.