Xiaomi, NIO marka otomobillerin bazı özelliklerini kontrol edebilmeyi sağlayan uzaktan kumanda işlevli özel bir uygulama geliştiriyor. Teknoloji devi, otomobil uygulamalarını kullanışlılığını artırmayı hedefliyor.

Xiaomi, Çinli otomobil üreticisi NIO ile resmi olarak ortaklık kurduklarını açıkladı. Teknoloji devi, bu iş birliği kapsamında NIO marka araçları kontrol etmeyi sağlayan özel bir Mi Watch uygulaması yayınlayacak.

Xiaomi, araçlardaki belirli işlevleri uzaktan etkinleştirebilmek için Mi Watch akıllı saatlere özel bir uygulama yapacak. Bu uygulama Mi Watch'ı otomobiller için bir tür uzaktan kumanda haline getirecek. Kullanıcılar araçlarını akıllı saat aracılığıyla NIO uygulamasında görüntüleyebilecekler.

Uygulamada araçla ilgili sürüş durumu, güç seviyeleri ve kalan pil ömrü görüntülenebilecek. Ayrıca kullanıcılar araç kapılarını ve pencerelerini açıp kapatabilecekler. Ayrıca otomobiller, Mi Watch aracılığıyla hızlı bildirimler gönderebilecek. Örneğin, otomobil lastiklerindeki düzensiz veya düşük basınç kullanıcılara bildirecek.

Kullanıcılar uygulama aracılığıyla aracın klimalarını da ayarlayabilecekler. Nereye park ettiklerini hatırlayamazlarsa, uygulamayla otomobilin konumuna erişebilecekler ve NIO uygulaması aracılığıyla çeşitli alarmları ve yanıp sönen ışıkları kullanabilecekler.

Xiaomi Mi Watch NIO uygulaması, tüm modelleri destekleyecek. Ayrıca, gelecekte NFC gibi özellikler de desteklenecek. Xiaomi şu anda dünyanın en büyük giyilebilir teknoloji üreticilerinden biri ve bu iş birliği otomobil uygulamaları ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyor.