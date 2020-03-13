Xiaomi, Redmi Note Serisinin Satış Miktarını Açıkladı

Xiaomi, 2014 yılından beri ürettiği Redmi Note serisi telefonlardan bugüne dek toplam kaç adet sattığını açıkladı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda müşterilerin seriye ilgisinden memnun olunduğu ifade edildi.

Son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi. Şirket, uzunca bir süredir bulunduğu akıllı telefon sektörüne hem yüksek donanım özelliklerine sahip cihazlar hem de uygun fiyatlı performans ürünleri sunuyor. Xiaomi'nin bugüne dek uyguladığı uygun fiyat politikası da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi de en az Xiaomi kadar tüketicilerin göz bebeği haline gelmiş durumda. Çünkü Xiaomi, piyasaya sürdüğü özellikle de Redmi Note serisi telefonlarla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Şirket şimdiyse, bugüne kadar kaç Redmi Note serisi telefon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

2014 yılından beri Redmi markasına ait Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğünü belirten Xiaomi, bugüne kadar 110 milyon Redmi Note serisi telefon sattığını açıkladı. Tüketicilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren şirket, ilerleyen dönemlerde de çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Xiaomi dün, Redmi'nin en yeni Note serisi telefonu olan Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. 5.020 mAh'lık devasa bataryaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran telefonların, ilerleyen dönemlerde Redmi Note serisi telefon satışlarını ciddi anlamda artıracağı aşikar. Çünkü donanımsal özellikleriyle pek çok tüketiciyi tatmin etmeyi başaran telefonlar, uygun fiyatlarıyla da ön plana çıkmayı başarıyor.