Xiaomi Paralel Şarj Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Bugün ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre Çinli teknoloji firması Xiaomi, mobil cihazlarda daha hızlı şarjı mümkün kılacak olan paralel şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonlarımız her yeni nesilde daha fazla özelliğe sahip oluyor. Bu özellikleri desteklemek için firmaların ciddi yatırım yaptığı alanlar arasında batarya teknolojileri de yer alıyor. Bu firmalardan biri de Xiaomi.

Çin'in mikroblog sitesi Weibo'daki bir kullanıcı, Xiaomi'nin çift akıllı telefon bataryası teknolojisi üzerinde çalıştığını öne sürdü. Xiaomi'nin akıllı telefon bataryaları konusunda yeniliklerle biliniyor olması, bu iddianın doğru olabileceğini akıllara getiriyor. Çinli firma hem kablolu hem kablosuz şarj platformlarında daha hızlı şarj sunmak istiyor. Haliyle böyle bir araştırma şaşırtıcı olmaz.

Şarj hızı 120W'ı bulabilir

Bu yılın başlarında, Xiaomi Mi 11 Pro ile birlikte 5000 mAh'lik Silicon Oxygen bataryalar da karşımıza çıkmıştı. Bu bataryalar, 67W'a kadar hızlı şarj desteği sağlıyordu. Yani yakın gelecekte 120 W'a kadar ulaşabilien hızlı şarjlar ile karşılaşmamız mümkün.

Şarj hızının 100 W'ın üzerine çıkması çok da yeni bir teknoloji sayılmaz. Daha önce Mi 10 Extreme Commemorative Edition gibi modellerde çift hücreli 4500 mAh, 120 W hızlı şarja sahip kablolu şarj sistemini görmüştük.

Yani ortaya atılan iddialar, tamamen yeni bir teknolojiden ziyade Xiaomi'nin var olan özelliği daha da geliştirdiği anlamına geliyor olabilir. Gelecekte haliyle daha hızlı şarj özelliğine sahip akıllı telefonların sayısında artış görebiliriz. Xiaomi'nin henüz bir açıklama yapmadığını ve konuyla ilgili bir bilgi vermediğini de belirtelim. Yine de üç basamaklı hızlarda şarj olan cihazların yaygınlaşması faydalı olacaktır.